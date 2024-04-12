«Может балдеть, кататься на спине»: Куклачев назвал любимую музыку кошек Куклачев назвал классику любимой музыкой кошек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что животные из всех музыкальных стилей предпочитают классику. По его словам, кошкам нравится спокойная музыка, а также определенный тембр голоса, например, его пушистым подопечным понравился голос певца SHAMAN (Ярослав Дронов), рассказал Куклачев в интервью НСН.

Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился, — приводит портал слова дрессировщика.

По словам Куклачева, больше всего его кошки любят «Лунную сонату» Бетховена, они могут «спокойно лежать, балдеть», когда ее слышат. В то же время тяжелый рок может перевозбудить нервную систему животного, и оно спрячется под кровать, поскольку кошкам подобное состояние не нравится, рассказал Куклачев. Кроме того, они распознают тембр голоса, от этого зависит их отношение к человеку. Кроме того, домашние питомцы способны запоминать музыку, добавил он.

Мы выступаем год, два, три, четыре, кошка уже знает свою музыку. Я как-то под другую музыку пришел, начал работать, а она не выходит, — рассказал Куклачев.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, что в 90-е годы был вынужден на время переехать в Великобританию, чтобы скрыться от бандитов. Артист отметил, что его «могли кокнуть». Спрятаться Куклачеву помогал его друг, владелец цирков в Британии. Кошек дрессировщик оставил отцу: питомцам на даче построили домик.