Мотоцикл певца Джонни Холлидея продан за €470,8 тысячи

Мотоцикл «Глаз Лоры», принадлежавший известному французскому певцу Джонни Холлидею (1945-2017), был продан в Париже почти за €500 тысяч. Его приобрёл человек, пожелавший не раскрывать своего имени, на парижском салоне ретроавтомобилей. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По данным радиостанции, цена, уплаченная за мотоцикл Harley-Davidson, составила €470 840. При этом изначально устроители аукциона оценивали лот максимум в €250 тысяч.

Это рекордно высокая цена для мотоцикла, собранного после войны, — пояснила радиостанция.

Мотоцикл был подарен певцу главой компании Universal Music Паскалем Негре. Своё имя он получил в честь дочери Холлидея Лоры Смет и использовался в ходе съёмок клипа к песне I Can't Stop Wanting You.

Рок-исполнитель Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет) умер в возрасте в возрасте 74 лет в декабре 2017 года. За время карьеры он совершил более 400 турне по странам мира. Побывал он и в России.