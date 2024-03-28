Рэпер Мот призвал россиян объединиться после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Мот (настоящее имя — Матвей Мельников)

Россиянам необходимо объединяться в тяжелое время и поддерживать друг друга словом и делом, в том числе после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) во время доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. Певец надеется, что жизни людей изменятся в лучшую сторону и в них станет больше эмпатии, чем равнодушия, передает корреспондент NEWS.ru.

Хочется, чтобы эта перемена, которая сегодня здесь прозвучала, она зародилась в каждом человеке. Я говорю о перемене, чтобы в нашей жизни стало больше эмпатии, чем равнодушия, чтобы в нашей жизни было больше музыкальных и физических объятий, а не отталкиваний друг друга. Чтобы мы были едины, в такие моменты особенно, и поддерживали друг друга словом, делом, рублем, музыкой, нотами, кто чем может, — сказал Мот.

Артист также высказался о своей песне «Ангелы не спят», отрывок из которой он опубликовал в социальных сетях на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле». Как признался певец, он написал эту композицию еще в начале года. По словам Мота, «Ангелы не спят» — это песня про человеческую боль.

Эта песня не посвящена трагедии. Она написалась в начале этого года, в январе, как какая-то вспышка и очень болючее озарение. <...> Эта песня про человеческую боль, которая, как оказалось, порой может быть не по-человечески болючей, — объяснил артист.

Ранее певица Валерия рассказала о трудностях записи альбома с песнями Муслима Магомаева «Голос мой услышь» в помощь жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Артистка исполнила композицию «Благодарю тебя» вместе с молодым певцом Amirchik. Валерия назвала исполнителя талантливым человеком со светлым голосом.