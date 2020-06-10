Москвичи сдали во время пандемии четверть билетов на мероприятия

https://static.news.ru/photo/34eade6c-ab17-11ea-866f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы за период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса, сдали 25% билетов, купленных в театры и другие учреждения культуры.

Руководитель департамента культуры города Александр Кибовский заявил, что московская аудитория проявила лояльность и не стала поддаваться панике, передаёт ТАСС. Он также напомнил, что в столице с 9 июня разрешено проводить репетиции театральных коллективов, отметив, что при этом рекомендуется собираться группами не более 10 человек.

Хотелось бы всем напомнить, что наше состояние финансовое стабильное. Нам помогло дополнительное финансирование, — сказал Кибовский.

Как писал NEWS.ru, директора российских театров выступили против рассадки зрителей в шахматном порядке, которую ранее предложили в Министерстве культуры. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом.