Москвичи сдали во время пандемии четверть билетов на мероприятия

Жители Москвы за период режима изоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса, сдали 25% билетов, купленных в театры и другие учреждения культуры.
Руководитель департамента культуры города Александр Кибовский заявил, что московская аудитория проявила лояльность и не стала поддаваться панике,
Хотелось бы всем напомнить, что наше состояние финансовое стабильное. Нам помогло дополнительное финансирование, — сказал Кибовский.
Как писал NEWS.ru, директора российских театров выступили против рассадки зрителей в шахматном порядке, которую ранее предложили в Министерстве культуры. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом.
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