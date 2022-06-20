Москва, которую мы потеряли: кадры выставки «Разгуляй. Прощание»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21 июня в Еврейском музее и центре толерантности открывается персональная выставка Семёна Файбисовича «Разгуляй. Прощание». В экспозицию вошли около 50 произведений художника, большая часть из которых была создана в Москве и ранее не демонстрировалась широкой публике. Выставка продлится до 25 августа 2022 года.

Будничные, «случайные» образы столицы и её обитателей стали главной темой творчества Семёна Файбисовича еще в 1980-е, однако каждое десятилетие требовало от художника использования новой оптики, стилистических подходов и созвучных времени технологических решений. В начале 2000-х он вернулся к живописи после 12-летнего перерыва, взяв на вооружение съёмку на мобильный телефон, и тем самым предвосхитил наступление цифровой среды.

В работах Файбисовича — многогранный портрет Москвы, построенный на теме «маленького человека». Таким образом художник старается передать реальную жизнь города.

Ядро экспозиции составили произведения из цикла «Ночной Разгуляй», заключительной части проекта «Камбэк», затеянного в 2007 году и посвящённого, по словам художника, «выяснению отношений с новой российской реальностью, с новой эпохой, что как раз начала обретать своё лицо». Работа над «Ночным Разгуляем» началась в 2013 году, до того, как художник принял решение о переезде в Тель-Авив, и была закончена в 2016-м, ради чего Файбисович специально вернулся на несколько месяцев в Россию.

Как говорит сам автор, нынешняя выставка — «прощание с Москвой — той, что я любил, той, что всегда была моей музой, и которую я потерял».

Кадры выставки «Разгуляй. Прощание» — в галерее NEWS.ru.