https://static.news.ru/photo/74fccac0-e1db-11e9-8885-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Марк Захаров Фото: kremlin.ru

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что имя режиссёра и худрука «Ленкома» Марка Захарова обязательно должно быть увековечено.

Полный кавалер всех наград, помимо того, что он сделал в жизни, он обладатель всех тех званий, которые позволяют и говорят нам о том, что мы обязаны сделать так, чтобы о нем помнили, — цитирует парламентария АГН « Москва ».

Смерть Захарова он назвал горем для «Ленкома» и катастрофой для российского театра.

Как писал News.ru, Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Дата его похорон пока не сообщается.