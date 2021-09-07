Мосгорсуд признал законным штраф рэперу Антохе МС за участие в митинге

Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать рэпера Антоху МС (Антона Кузнецова) на 10 тысяч рублей в рамках «санитарного дела» за его участие в протестной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщила адвокат артиста Оксана Опаренко.

Мосгорсуд оставил без изменения решение первой инстанции в отношении моего подзащитного Кузнецова. Мы изучим судебное решение Мосгорсуда, ознакомимся с его доводами и решим, будем ли подавать кассацию, — сказала Опаренко.

До этого Кунцевский суд Москвы признал Антоху МС виновным в нарушении установленного порядка митинга и назначил штраф в 10 тысяч рублей.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Олегу Степанову и Кире Ярмыш — год ограничения свободы, депутату Дмитрию Барановскому — один год и шесть месяцев ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский и участница Pussy Riot Мария Алёхина.