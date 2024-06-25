Мосгордума, ссора с Цыгановой, Пугачева: как живет Родион Газманов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родион Газманов

Сын народного артиста РФ Олега Газманова Родион решил выдвинуть свою кандидатуру в Мосгордуму. Какие последние новости о молодом человеке, откажется ли он от музыкальной карьеры ради политики?

Будет ли сын Газманова депутатом

25 июня Мосгоризбирком сообщил, что Газманов выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу. Баллотироваться 42-летний музыкант намерен от партии «Единая Россия».

Пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» Газманов-младший подал еще в апреле. Артист участвует в избирательной кампании впервые, но признается, что настроен крайне оптимистично.

Известно, что Родион был включен в украинский список «Миротворец», в котором публикуют личные данные «агентов Кремля». Газманов-младший неоднократно оказывал гуманитарную помощь жителям новых регионов РФ и был включен в санкционные списки. Сам музыкант заявлял, что это является подтверждением правильности избранного пути.

«Хочу лично поблагодарить Владимира Зеленского за включение меня в персональный санкционный список. Во-первых, потому что там плохих людей не бывает. А во-вторых, там собралась замечательная, прекрасная, творческая компания», — заявлял Газманов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов

Бросит ли Газманов музыку ради политики

Газманов в разговоре с NEWS.ru заявил, что не намерен завершать творческую деятельность из-за политической карьеры. Музыкант подчеркнул, что огромное количество общественных мероприятий не повлияет на его вдохновение. Он отметил, что ему хватит сил даже на запись нового альбома.

«Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю. Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома. Думаю, что он увидит свет в позднем сентябре», — рассказал Газманов.

Что Газманов говорил о Пугачевой

Сын музыканта в феврале 2024 года заступился за народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Он подчеркнул, что певица продолжает занимать особое место на отечественной эстраде. Газманов считает, что композиции певицы — «краеугольный камень» российской культуры.

«Возможно, скажу какую-то непопулярную вещь нынче, но она (Пугачева. — NEWS.ru) продолжает занимать [особое место на российской эстраде], вне зависимости от ее каких-то взглядов, заявлений, это ее личное дело, на ее совести. Те песни, которые она пела, — это краеугольный камень российской культуры. С этим ничего не поделаешь», — высказался Родион Газманов в шоу «Так сказать» на Rutube.

Он подчеркнул, что необходимо уметь разделять творчество и позицию звезд. Газманов считает, что если человек уехал из страны и плохо отзывается о своей родине, то это, возможно, повод лишить его дохода и недвижимости.

«Я умею разделять людей с их характерами, какими-то взглядами и жизненными позициями и их музыку, потому что даже самый отъявленный мерзавец тем не менее может писать хорошие песни. И наоборот», — признался музыкант.

Однако, по его мнению, заявить, что такой артист, как Пугачева, всегда пел плохие песни, — это как «изменить самому себе». Музыкант напомнил, что Примадонна была одной из тех, под чьи композиции «влюблялись, целовались и женились».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов и Олег Газманов

Что за конфликт был у Газмановых с Цыгановой

В феврале певица Вика Цыганова и ее супруг продюсер Вадим Цыганов заявили, что патриотизм Олега Газманова ложный. В интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пара раскритиковала артиста за то, что тот, выступая в Дубае, не высказал свою позицию по СВО, хотя этого потребовали несколько зрителей. Как считают супруги, эта ситуация показала, что Газманов живет двойной жизнью.

Сам Газманов-старший рассказал корреспонденту NEWS.ru, что оказывает регулярную помощь бойцам ВС России в зоне СВО. Он добавил, что в этом году совершил два гастрольных тура в поддержку победы России в спецоперации.

Также певец говорил, что во время проведения спецоперации на Украине в российском медиапространстве должны звучать песни, поднимающие дух военнослужащих, однако такую музыку воспроизводят не все радиостанции.

Родион же, заступаясь за отца, заявил, что у Цыгановой «какие-то внутренние проблемы».

«Думаю, что у Вики Цыгановой какие-то внутренние проблемы, которые порождают подобные высказывания. Тут же направление одинаково, оба артиста с патриотическим репертуаром. Представьте, в окопе солдаты начинают драться, потому что чего-то не поделили... Такого не может быть!» — заявил Газманов-младший.

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