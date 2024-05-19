Мосгаз, поездки в Англию, поддержка Израиля: как живет Андрей Смоляков

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Андрей Смоляков в спектакле «Буду сниматься в кино»

Народный артист России Андрей Смоляков за последние годы сыграл немало интересных ролей, в том числе руководителя оперативного отдела МУР, майора Ивана Черкасова. Как живет актер, что известно о его личной жизни и политических взглядах?

Что Андрей Смоляков говорил о Мосгазе

В мае завершился показ 10-го сезона ленты под названием «Дело № 10: Метроном». Поклонники надеялись увидеть Смолякова, хотя в 9-м сезоне его герой погиб.

По сюжету предпоследнего сезона Черкасов вышел на пенсию, но все же решил вернуться, чтобы поставить точку в последнем расследовании. Майору не удалось победить в схватке со злоумышленником. Черкасова ранили, и он остался в горящем доме. До последнего многие зрители верили, что милиционер выжил, потому что его смерть не была показана на экране.

«Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я снимался. Для меня восьмидесятые — время надежд», — рассказывал актер MK.RU.

Говоря об отличиях от своего героя, Смоляков отмечал, что в жизни представительницы противоположного пола не балуют его вниманием, в то время, как «Черкасова женщины любят». Артисту кажется, что «все пишут, что он старый, похож на обезьяну».

Как Андрей Смоляков относится к политике

Главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова в своем Telegram-канале на днях сообщила, что актеру, сыгравшему в большом количестве патриотических фильмов, предлагали записать видео о погибших жителях Белгорода и Донецка. По ее словам, артист не реагировал, а во время звонка журналистов отказался даже обсуждать это предложение.

«Ну пусть, не хочет — имеет право. Однако ведь ролик в память о жертвах Израиля он записал», — добавила Ахмедова, чьи слова приводит MK.RU.

После этого телеведущая и актриса Яна Поплавская заявила, что очень расстроена. Она пристыдила артиста за то, что «израильские дети для Смолякова гораздо ближе».

«Просто руки опускаются. Смоляков потрясающий актер. Россией обласкан по самое не могу. Наотрез отказаться записать ролик в поддержку Белгорода и Донбасса — значит плюнуть в лицо этой России», — написала Поплавская в своем телеграм-канале.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Андрей Смоляков

Смолякова и ранее упрекали в неоднозначной позиции по отношению к России. В одном из интервью он сделал ряд спорных заявлений, которые вызвали резонанс.

«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю ездить. Часто гоняю в Англии, где учатся дети жены Даши и где она — довольно востребованный дизайнер. В Испании проводим каникулы», — рассказывал Смоляков в интервью ProZvezd, отвечая на вопрос, проехал ли бы он от Москвы до Магадана.

Говоря о своем друге Алексее Серебрякове, который перевез семью в Канаду, артист заявил, что коллега принял правильное решение. По его словам, приемные сыновья кинематографиста «красавцы, глаза у них хорошие, чувствуют себя прекрасно, ни агрессии, ничего такого».

«У них там и французский, и английский, и отношение к жизни, к миру другое. Без нашего мата-перемата и хамства на каждом углу», — подчеркивал Смоляков.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли артист, что в России нельзя вырасти нормальным человеком, звезда «Мосгаза» заявил: «Считаю, что да. В этой стране — нет».

В то же время, сам артист не знает иностранных языков. Ориентироваться за рубежом ему помогает супруга, которая «официально говорит на английском, французском, испанском, итальянском и португальском», а однажды поразила артиста, заговорив на японском.

Что известно о личной жизни Андрея Смолякова

С первой супругой, балериной Светланой Ивановой актер прожил 20 лет. В браке родился сын Дмитрий. Повзрослев, он поступил в университет радиоэлектроники и автоматики, однако на пятом курсе сменил направление. В итоге наследник Смолякова стал студентом Школы-студии МХАТ и получил профессию продюсера.

После развода с Ивановой артист стал встречаться с дизайнером-модельером Дарьей Разумихиной. Они вместе по сей день, однако так и не узаконили отношения. У Разумихиной есть двое детей от предыдущих отношений: сын Степан и дочь Таисия.

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