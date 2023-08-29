28 августа в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Okko. На вечере собрались представители индустрии, актеры и создатели эксклюзивных сериалов.
Этой весной сервис подписал договор на эксклюзивное производство сериалов с продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало. Среди проектов, которые скоро выйдут: психологический триллер «Трасса» от создателей «Хрустального», многосерийная драма «Аутсорс», мистическая комедия «ФГУП „Луч“», продюсером которого выступит Борис Хлебников, известный по фильму «Аритмия».
Гостями вечера стали Гоша Куценко, Дарья Мороз, Анна Снаткина, Настасья Самбурская, Светлана Камынина, Алена Водонаева, Мария Погребняк, Петр Федоров, Марина Александрова и многие другие. Некоторые из звезд выступили в новом амплуа.
Например, Мороз попробовала себя в режиссуре: на сервисе выйдет ее дебютная картина «Секс. До и после». До этого она прославилась своей ролью в сериале «Содержанки». Режиссером его первого сезона был экс-супруг Дарьи, Константин Богомолов.
Как выглядели звездные гости на презентации онлайн-кинотеатра — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Виктория Богатырева во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Софья Каштанова во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Ксения Суркова во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ингрид Олеринская во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Алена Водонаева во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Карен Оганесян во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Мария Погребняк во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Джаник Файзиев во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Артур Бесчастный во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Изабель Эйдлен во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Светлана Камынина во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Настасья Самбурская во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер, режиссер Кирилл Плетнев с сыном во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Невская и Дмитрий Клепавский во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Гоша Куценко во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер Алексей Учитель во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»