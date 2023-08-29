Мороз выбрала профессию бывшего мужа: фото звезд с презентации Okko Актриса и другие знаменитости посетили мероприятие в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мороз во время презентации онлайн-кинотеатра Okko в кинотеатре «Октябрь»

28 августа в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Okko. На вечере собрались представители индустрии, актеры и создатели эксклюзивных сериалов.

Этой весной сервис подписал договор на эксклюзивное производство сериалов с продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало. Среди проектов, которые скоро выйдут: психологический триллер «Трасса» от создателей «Хрустального», многосерийная драма «Аутсорс», мистическая комедия «ФГУП „Луч“», продюсером которого выступит Борис Хлебников, известный по фильму «Аритмия».

Гостями вечера стали Гоша Куценко, Дарья Мороз, Анна Снаткина, Настасья Самбурская, Светлана Камынина, Алена Водонаева, Мария Погребняк, Петр Федоров, Марина Александрова и многие другие. Некоторые из звезд выступили в новом амплуа.

Например, Мороз попробовала себя в режиссуре: на сервисе выйдет ее дебютная картина «Секс. До и после». До этого она прославилась своей ролью в сериале «Содержанки». Режиссером его первого сезона был экс-супруг Дарьи, Константин Богомолов.

Как выглядели звездные гости на презентации онлайн-кинотеатра — в фотогалерее NEWS.ru.