Мороз раскрыла детали жизни с Богомоловым

https://static.news.ru/photo/cddf6f9e-6a24-11eb-945c-96000091f725_660.jpg Дарья Мороз Фото: d_moroz/instagram.com

Актриса Дарья Мороз сознательно принизила свой статус в браке с режиссёром Константином Богомоловым.

Я уже была состоявшейся в своей профессии, а к нему только пришла известность. Я сознательно всегда была «при нём», что вполне адекватно, он мужчина, глава семьи, я женщина, он режиссёр, я актриса. Большой круг общения, совместные проекты, — сказала Мороз порталу WomanHit.

Однако после расставания с режиссёром актрисе пришлось восстанавливать свои статус и имя.

А потом, после расставания, мне важно было заново обрести свои позиции и личные, и профессиональные, чтобы меня перестали ассоциировать только с его именем. Я начала заниматься продюсированием, и люди, которые раньше знали меня только в качестве артистки, теперь узнают и с другой стороны. Для меня это некий этап взросления, который длится уже года четыре. Надеюсь, в этом деле я буду развиваться и дальше, — сказала Мороз.

Ранее NEWS.ru писал, что Мороз поделилась с фанатами трогательным фото с подросшей дочерью от режиссёра Константина Богомолова. В своей социальной сети светская львица рассказала, что в последний день каникул они успели покататься на коньках.