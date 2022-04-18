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«Море синего леса»: ритмы японских барабанов в центре Москвы
Культура

«Море синего леса»: ритмы японских барабанов в центре Москвы

09:19, 19 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве состоялось японское барабанное шоу «Море синего леса». Барабанные ритмы и мелодии флейты перенесли зрителей в сказочный мир Страны восходящего солнца. Чарующая музыка открыла для гостей вечера мир японских мифов и погрузила в тайны древней легенды, появившейся в ночь лунного праздника.

Шоу «Море синего леса» захватывает чудесами. Под визуальные и музыкальные спецэффекты перед публикой предстают благородные рыцари, очаровательные принцессы, ангелы и демоны. Самые яркие кадры вечера — в фотоматериале NEWS.ru.

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами

Сергей Булкин/NEWS.ru

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