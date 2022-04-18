«Море синего леса»: ритмы японских барабанов в центре Москвы

В московском Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка «Пётр I и его эпоха». Экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения императора, продолжит работу до 19 июня. На ней представлено более 250 экспонатов: подлинные архивные документы петровской эпохи, анимированный мультимедийный контент, а также оригинальные рукописи Петра I, расшифрованные историками с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта «Digital Пётр».

В московском Выставочном зале федеральных архивов открылась историко-документальная выставка «Пётр I и его эпоха». Экспозиция, посвящённая 350-летию со дня рождения императора, продолжит работу до 19 июня. На ней представлено более...