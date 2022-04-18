«Море синего леса»: ритмы японских барабанов в центре Москвы

В Москве состоялось японское барабанное шоу «Море синего леса». Барабанные ритмы и мелодии флейты перенесли зрителей в сказочный мир Страны восходящего солнца. Чарующая музыка открыла для гостей вечера мир японских мифов и погрузила в тайны древней легенды, появившейся в ночь лунного праздника.
Шоу «Море синего леса» захватывает чудесами. Под визуальные и музыкальные спецэффекты перед публикой предстают благородные рыцари, очаровательные принцессы, ангелы и демоны. Самые яркие кадры вечера — в фотоматериале NEWS.ru.
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Море синего леса». Музыкальный спектакль, где история рассказывается японскими традиционными музыкальными инструментами
Сергей Булкин/NEWS.ru