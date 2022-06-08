«Молодой человек»: комедийный дебют Александра Фомина покажут в кинотеатрах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Премьера фильма «Молодой человек»

Российский прокат постепенно наполняется дебютантами. Июнь ознаменовался выходом на большие экраны комедии Александра Фомина «Молодой человек», которую можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 9 июня. Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Поперечный и рэпер Rakhim.

По признанию режиссера, изначально это должна была быть романтическая комедия, исполненная в жанре роуд-муви, главный герой которой путешествует по Европе, но снимать такую ленту было бы очень затратно. И тогда было решено взять тему нынешних 30-летних людей, переживающих конфликт установок, когда вдруг оказывается, что то, что им внушали с детства, совсем не работает.

Подробнее о том, как прошёл предпремьерный показ картины, в материале NEWS.ru.