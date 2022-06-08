Российский прокат постепенно наполняется дебютантами. Июнь ознаменовался выходом на большие экраны комедии Александра Фомина «Молодой человек», которую можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 9 июня. Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Поперечный и рэпер Rakhim.

По признанию режиссера, изначально это должна была быть романтическая комедия, исполненная в жанре роуд-муви, главный герой которой путешествует по Европе, но снимать такую ленту было бы очень затратно. И тогда было решено взять тему нынешних 30-летних людей, переживающих конфликт установок, когда вдруг оказывается, что то, что им внушали с детства, совсем не работает.

Подробнее о том, как прошёл предпремьерный показ картины, в материале NEWS.ru.

Олеринская Ингрид, российская актриса

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Олеринская Ингрид, российская актриса

Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин

Вячеслав Манучаров — актер театра и кино, шоумен, телеведущий

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Вячеслав Манучаров — актер театра и кино, шоумен, телеведущий

Таша Белая — певица, актриса, телеведущая

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Таша Белая — певица, актриса, телеведущая

Актер, композитор, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Батт

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Актер, композитор, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Батт

Данила Поперечный, блогер и стендап-комик

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Данила Поперечный, блогер и стендап-комик

Клим Бердинский — юный актер театра и кино

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Клим Бердинский — юный актер театра и кино

Влад Фельдман, актер

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Влад Фельдман, актер

Эвелина Блёданс с сыном Семеном, Арчи

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Эвелина Блёданс с сыном Семеном, Арчи

Владимир Хотиненко с супругой Татьяной

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Владимир Хотиненко с супругой Татьяной

Валентина Ляпина, российская актриса

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Валентина Ляпина, российская актриса

Алиса Вокс, российская певица и сонграйтер

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Алиса Вокс, российская певица и сонграйтер

Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем

Павел Деревянко, российский актёр театра и кино

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Павел Деревянко, российский актёр театра и кино

Игорь Мишин и Дмитрий Литвинов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Игорь Мишин и Дмитрий Литвинов

Юлия Савичева, российская певица

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Юлия Савичева, российская певица

Егор Кирячок, Александр Теплов, Дмитрий Ломов, Глеб Степан Каллистов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Егор Кирячок, Александр Теплов, Дмитрий Ломов, Глеб Степан Каллистов

Даниил Вершинин, российский актёр

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru. Даниил Вершинин, российский актёр