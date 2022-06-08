Российский прокат постепенно наполняется дебютантами. Июнь ознаменовался выходом на большие экраны комедии Александра Фомина «Молодой человек», которую можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 9 июня. Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский, Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Поперечный и рэпер Rakhim.
По признанию режиссера, изначально это должна была быть романтическая комедия, исполненная в жанре роуд-муви, главный герой которой путешествует по Европе, но снимать такую ленту было бы очень затратно. И тогда было решено взять тему нынешних 30-летних людей, переживающих конфликт установок, когда вдруг оказывается, что то, что им внушали с детства, совсем не работает.
Подробнее о том, как прошёл предпремьерный показ картины, в материале NEWS.ru.
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Олеринская Ингрид, российская актриса
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Вячеслав Манучаров — актер театра и кино, шоумен, телеведущий
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Таша Белая — певица, актриса, телеведущая
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Актер, композитор, сценарист, продюсер и режиссер Андрей Батт
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Данила Поперечный, блогер и стендап-комик
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Клим Бердинский — юный актер театра и кино
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Влад Фельдман, актер
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Эвелина Блёданс с сыном Семеном, Арчи
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Владимир Хотиненко с супругой Татьяной
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Валентина Ляпина, российская актриса
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Алиса Вокс, российская певица и сонграйтер
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Павел Деревянко, российский актёр театра и кино
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Игорь Мишин и Дмитрий Литвинов
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Юлия Савичева, российская певица
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Егор Кирячок, Александр Теплов, Дмитрий Ломов, Глеб Степан Каллистов
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru.
Даниил Вершинин, российский актёр