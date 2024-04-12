«Могли кокнуть»: Куклачев о конфликте с бандитами в 90-е Куклачев рассказал о вынужденном переезде в Британию из-за бандитов в 90-е

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал, что в 90-е годы был вынужден на время переехать в Великобританию, чтобы скрыться от бандитов. В беседе с KP.RU артист отметил, что его «могли кокнуть». Спрятаться Куклачеву помогал его друг, владелец цирков в Британии. Кошек дрессировщик оставил отцу: питомцам на даче построили домик.

Звоню в Лондон моему другу Питеру, владельцу всех цирков Англии: «Слушай, меня тут кокнуть могут». Он говорит: «Приезжай ко мне». Я кошек увожу к отцу на дачу, домик строю, а сам уезжаю в Британию, — поделился Куклачев.

По словам дрессировщика, конфликт с бандитами разгорелся после того, как он получил здание кинотеатра для своего цирка. Бухгалтер артиста посоветовал ему выбрать небольшое помещение, чтобы его не попытались отобрать. Но когда Куклачев получил здание в аренду на 50 лет, начались проблемы.

Как только я получил здание в аренду на 50 лет, пришли интеллигентные люди: «Юрий, ты забрался на нашу территорию, мы уже договорились, что там должно быть казино», — рассказал дрессировщик.

После этого машину Куклачева сожгли, а также подожгли двери театра. Артист рассказал, что обратился в милицию, где ему посоветовали скрыться.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее признался, что в начале карьеры музыкальный коллектив работал под «крышей» бандитов. Музыкант отметил, что «времена были страшные» и это оставило свой отпечаток на творчестве. По его словам, временами происходили разборки, но об этом не было принято рассказывать.