«Могла быть провокация»: глава «КарроПроката» о Кологривом и жене Эрнста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Рязанцев

Во время пресс-конференции по случаю выхода фильма «Золото Умальты» глава компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев дал NEWS.ru эксклюзивное интервью, в котором объяснил, чем укусивший официантку Никита Кологривый «лучше Киркорова» и какие фильмы сейчас популярны в России.

Какие фильмы сейчас смотрят в России

— Новую картину «Золото Умальты» вы планируете представлять в Китае и Индии. Наши российские картины действительно могут быть интересны в этих странах, где менталитет отличается от нашего?

— Фильм «Золото Умальты» исторический, он охватывает период революции 1917 года. Многогранная и многолетняя история России всегда вызывала интерес, в том числе у зарубежного зрителя. Тем более что события в ленте происходят на стыке смены строя. Китайским зрителям интересно будет, потому что часть этой истории общая в какой-то степени. Кроме того, у нас в картине есть китайский персонаж, он тоже активно участвует в поисках золота.

Фото: «КарроПрокат» Кадр из фильма «Золото Умальты»

С Индией была забавная история несколько лет назад. В 2008-м мы выпускали фильм «Господа офицеры. Спасти императора». История того же примерно периода времени. По сюжету небольшая группа белых офицеров пытается спасти Николая II, которого сопровождают в Екатеринбург. Мы показывали фильм в Индии на одном из фестивалей. К нам подходили зрители, благодарили за картину и задавали вопросы, им действительно было интересно.

— А какие картины и сюжеты сейчас пользуются особой популярностью у российского зрителя? И как вы в целом оцениваете отечественный прокат?

— Основной локомотив сегодняшнего проката в России — это фильмы семейной направленности. Этот тренд задал «Чебурашка», подхватили другие сказочные ленты — по «Щучьему велению», «Бременские музыканты» и недавно вышедший «Летучий корабль».

Поколение, которым в нулевые было, условно говоря, 8–12 лет, в свое время пересмотрели всего «Гарри Поттера» и «Властелинов колец». Им сегодня по 25–30 — интересно самим продолжать опыт просмотра кино на большом экране и приводят уже своих детей. Очень сложно добиться внимания маленького ребенка во время показа фильма по телевизору, да еще с перерывами на рекламу. Кинотеатр — все-таки отдельный вид досуга, который, мне кажется, по-прежнему остается востребованным как в провинции, так и в городах-миллионниках.

На кого похожа Софья Эрнст

— Кого бы вы назвали сейчас лучшими артистами в России? И насколько присутствие в российском фильме известных актеров, например, как Павла Деревянко и Софьи Эрнст в «Золоте Умальты», гарантирует успех картины?

— Действительно, в нашей картине снялись топовые актеры, которые могут привлечь внимание. Это и Александр Самойленко, и Артем Ткаченко, и Павел Деревянко. И Софья Эрнст, мы сравниваем ее с Еленой Соловей в «Рабе любви»: тот же стиль, и ей, по-моему, очень идет.

Фото: «КарроПрокат» Актриса Софья Эрнст в фильме «Золото Умальты»

Что касается «лучших артистов России», то я сужу не по своим ощущениям, а по статистическим данным выхода картин и их сборов. Сейчас звезда сама по себе кассы фильму не сделает. То есть попытка голливудский тренд перенести на нашу почву — когда одна звезда, условный Ди Каприо, тащит весь фильм — у нас не сработала. Должен пазл сойтись из многих составляющих: сама история, качество картины и в целом ансамбль актеров.

— Сейчас артисту в России проще стать известным, чем, к примеру, два-три года назад?

— Это по-прежнему вопрос случая, во многом — везения. Кто-то ждет своей очереди: талантливые, но их место, предположим, сейчас занято, есть более раскрученный артист такого же типажа. И они «выстреливают», когда «конкурент» за границу уехал или не так себя повел, стал иноагентом. Возникает новое имя. Никита Кологривый, например, возник как медиафигура. Талантливый парень, но, видите, пока не сумел выдержать натиск медных труб, огня и воды. То есть появляются новые все-таки актеры.

«Может, Кологривый официантку от счастья укусил»

— Вы упомянули Никиту Кологривого. После учиненного им недавнего скандала вы бы стали с ним работать? Или бы побоялись?

— Мы выпустили с ним фильм «Я медведь» — семейная милая замечательная картина с хорошим зрительским рейтингом. Он нормальный парень, вполне адекватный. И мы же не знаем, как на самом деле все это (инцидент в кафе. — NEWS.ru) реально происходило.

Могла быть и провокация, нарочно построенная. Я с ним еще не виделся и не говорил после всей этой ситуации. И, если честно, не хочу вдаваться в подробности и выяснять. В советское время тоже подобное происходило, и мы знаем аналогичные истории (скандалы с известными персонами). Ничего такого совсем уж криминального не произошло. Может, он ее от счастья укусил. Может, она счастлива до сих пор, эта официантка. Это лучше, чем история Филиппа Киркорова, когда тот оскорбил журналистку в «розовой кофточке», в конце концов.

— По вашим ощущениям, российский зритель скучает по голливудскому кино или не скучает?

— Для меня самого этот вопрос стоял. Я думал, что займет продолжительное время [тоска российского зрителя по голливудским лентам]. Но оказалось значительно быстрее и проще. Ни для кого же не секрет, что идут на экранах и «Дюна», и «Новая Панда», и «Миссия невыполнима» с Томом Крузом и так далее.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Рязанцев

Однако все эти ленты с точки зрения их заработка сегодня в кинопрокате значительно уступают российским премьерным релизам. Лидируют российские фильмы в основном. И государство выделяет деньги, создаются новые фонды для поддержки кинопроизводства полнометражных фильмов и анимации. Качество начинает потихонечку перерастать и в количество. И это количество вполне может заменить Голливуд.

Появятся в итоге у нас и свои «Гарри Поттеры», и «Властелины колец». Это уже происходит. У нас огромный фольклорный материал, собственный, на котором можно веками снимать.

— В чем секрет успеха сериала «Слово пацана»?

— Помню все эти разговоры про «люберецких» и про «казанских»... Сам не участвовал, как-то мимо меня прошло. Мне было интересно посмотреть, легенда ли это или действительно такие события происходили. Не сказал бы, что нечто сверхъестественное показали. Уровень криминально-детективных историй на наших телеэкранах и так зашкаливает. Почти в каждом сериале или ловят кого-то, или убивают, или расследуют.

Я сейчас больше обращал бы внимание зрителей на истории патриотические — «Позывной „Пассажир“» и другие аналогичные. То есть фильмы не о разборках местных группировок.

И мы в этом году выпускаем ряд интересных историй. Это и «Непослушники», и «Обе две» с Кристиной Асмус, и «Бывший в помощь» с Романом Курцыным, и «Блиндаж» к 9 Мая, и «Пираты галактики Барракуда». Страна не обеднела по талантам, нам есть чем заниматься. И мы очень этому рады.

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