Модный дизайнер умер после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e2afa68a-ca89-11eb-bbc2-96000091f725_660.jpg Фото: Zulkarnain/Global Look Press

Греческий модный дизайнер Насос Катрис умер на следующий день после прививки от коронавируса. Модельер вакцинировался препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, передаёт газета Naftemporiki.

Катриса нашли мёртвым в его доме в Лагониси друзья, которые начали волноваться из-за того, что тот сутки не отвечал на их звонки. Модельер скончался на 41-м году жизни.

По данным издания, Катрис сделал прививку за день до смерти. На данный момент экспертизой не было установлено, что вина лежит именно на AstraZeneca. Точные обстоятельства смерти стилиста в ближайшее время выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Это далеко не первый случай, когда люди умирают после прививки британо-шведским и другими препаратами от COVID-19. Так, в начале июня сообщалось, что два человека умерли после прививки от коронавируса в Эстонии. В первом случае вакцина вызвала образование тромба у 31-летнего спасателя, во втором — пожилая женщина после прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму.

Кроме того, агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Южной Кореи 31 мая подтвердило первый в стране случай специфического побочного эффекта у пациента, получившего вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

Что касается публичных личностей, в мае после прививки умерли телеведущая BBC Лиза Шоу и британская модель Стефани Дюбуа. Они также накануне смерти привились AstraZeneca.