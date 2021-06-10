Модный дизайнер умер после прививки от коронавируса

Греческий модный дизайнер Насос Катрис умер на следующий день после прививки от коронавируса. Модельер вакцинировался препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, передаёт газета Naftemporiki.
Катриса нашли мёртвым в его доме в Лагониси друзья, которые начали волноваться из-за того, что тот сутки не отвечал на их звонки. Модельер
По данным издания, Катрис сделал прививку за день до смерти. На данный момент экспертизой не было установлено, что вина лежит именно на AstraZeneca. Точные обстоятельства смерти стилиста в ближайшее время выяснит судебно-медицинская экспертиза.
Это далеко не первый случай, когда люди умирают после прививки британо-шведским и другими препаратами от COVID-19. Так, в начале июня сообщалось, что два человека умерли после прививки от коронавируса в Эстонии. В первом случае вакцина вызвала образование тромба у 31-летнего спасателя, во втором — пожилая женщина после прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму.
Кроме того, агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Южной Кореи 31 мая подтвердило первый в стране случай специфического побочного эффекта у пациента, получившего вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.
Что касается публичных личностей, в мае после прививки умерли телеведущая BBC Лиза Шоу и британская модель Стефани Дюбуа. Они также накануне смерти привились AstraZeneca.