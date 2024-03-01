Модель Playboy рассказала о странных предпочтениях Ди Каприо в спальне Модель Playboy назвала Ли Каприо странным и старым после поцелуя в клубе

22-летняя модель Playboy Хике Конингс рассказала, как целовалась с 49-летним голливудским актером Леонардо Ди Каприо в ночном клубе в Лос-Анджелесе, после чего назвала его «слишком странным и слишком старым», пишет Daily Mail. По словам девушки, артист сидел за соседним столиком, после чего попросил ее подойти и поцеловал. Модель оценила поцелуй как «средний». Сам Ди Каприо позже заявил, что никогда не встречал Конингс.

Это было в секретном клубе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только по приглашению. Я увидела, как он сидел там в своей черной толстовке и черной кепке, и мы встретились взглядами. Поцелуй был нормальным, но определенно не лучшим, что у меня было, — заявила модель.

Конингс объяснила, что менеджер Лео пригласил ее к звезде домой, но она отказалась. Девушка призналась, что, хотя она и не спала с актером, у нее было несколько подруг, которые провели с ним ночь, и утверждали, что у него есть некоторые сомнительные предпочтения в спальне.

Одна подруга рассказала, что Лео надел наушники во время секса, потому что не хотел ее слышать. А другая сообщила, что он даже положил ей на голову подушку. На мой отказ Лео отреагировал очень шокировано. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он ответил: «Хорошо, я уважаю твое желание». После этого он обратился к другой девушке и отвез ее домой, — сообщила модель.

Ди Каприо не раз говорил, что встречается лишь с девушками не старше 25 лет. В свое время у актера были романы с супермоделью Жизель Бюндхен, супермоделью Бар Рафаэли, со звездой «Сплетницы» Блейк Лайвли, с моделями Эрин Хизертон и Тони Гаррн.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо снова не получил «Оскара» за главную роль в криминальной драме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Ди Каприо мог оказаться без награды из-за своих русских корней (его бабушку по материнской линии звали Елена Степановна Смирнова). В 2010 году на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге на «международном тигрином форуме» актер утверждал, что у него есть русские корни и он считает себя русским наполовину.