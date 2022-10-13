«Много чего нет» и «голубые отроки»: в ГД честно обсудили проблемы культуры Корреспондент NEWS.ru побывала на расширенном совещании Госдумы с участием депутатов, министра культуры Любимовой и гендиректора Большого театра Урина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Ямпольская

12 октября председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская провела расширенное совещание с профильными депутатами, руководителями учреждений культуры, представителями Минкульта, Министерства промышленности и торговли, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Счетной палаты. Речь на совещании, в частности, зашла об импортозамещении, убытках кинотеатров, качестве спектаклей в ведущих театрах страны, а также о финансировании культурных учреждений, расположенных на территориях, которые недавно вошли в состав РФ. Ключевые проблемы культурной сферы и возможные пути их решения — в репортаже NEWS.ru.

«С некоторыми губернаторами приходится разговаривать лично»

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко обратила внимание на отсутствие в представленном проекте бюджета на 2023 год графы затрат на культурную сферу на вошедших в состав в РФ территориях. Депутат отметила, что многие учреждения культуры в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях требуют восстановления, библиотечные фонды — замены, в музыкальных школах «30 лет не обновлялись инструменты и отсутствует нотный материал».

Много чего нет, — констатировала Драпеко, призвав учесть все эти затраты.

Министр культуры России Ольга Любимова, которая также присутствовала на заседании, уточнила, что присоединенные территории добавили в сферу российской культуры «26 тысяч наших коллег». По словам министра, все необходимые затраты и финансовые потребности указанных регионов «уже просчитаны» и «средства будут зарезервированы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Любимова

Ольга Любимова остановилась также на вопросе обсуждения праздничных мероприятий. Министр культуры приветствовала инициативы регионов, которые отказались от проведения Дня города и других увеселительных мероприятий в целях экономии средств. Однако чиновница не призывает отказаться от праздников вообще. По ее словам, речь идет исключительно «о смене тональности»: увеселительные мероприятия «замещаются просветительскими или семейными». С некоторыми губернаторами, призналась глава Минкульта, ей «приходится разговаривать лично», так как они пока не осознают «всю неуместность салютов и остальных пышных праздничных торжеств в непростое для страны время».

Любимова с удовлетворением отметила, что число посетителей музеев, филармоний, библиотек не уменьшилось. Данные сферы не потеряли свою аудиторию, в отличие от, например, концертов и шоу, спрос на которые упал.

Жалуются продюсеры, которые делают различные шоу и большие концерты, что у них падают [продажи билетов]. А вот у филармоний нет проблем с продажей билетов. Как нет этой проблемы у музеев. И в театры на настоящие произведения искусства, на выставки зрители ходить не перестали, — подчеркнула министр.

Про поддержку кинотеатров, «гнилой голливудский контент» и спектакль Райкина о мальчике-гее

Серьезные финансовые потери, признала Ольга Любимова, несут и кинотеатры. Вслед за падением посещаемости из-за ухода голливудских компаний с российского рынка резко сократились и кассовые сборы. Министр культуры напомнила, что «дополнительные средства на работу с отраслью выделены». Но они перекрывают лишь часть потерь. Любимова объяснила, почему государство не торопится компенсировать убытки киноотрасли в полной мере.

По словам главы Минкульта, выделение средств кинотеатрам в качестве компенсации выпадающих доходов не решит проблемы функционирования киноотрасли. Деньги быстро кончатся, а проблема останется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это вопрос системный, — отметила министр культуры.

Ольга Любимова напомнила о своей встрече с владельцами кинотеатров в феврале нынешнего года, когда Минкульт предложил им проработать варианты возможного дополнительного заработка. Например, проводить в кинотеатрах просветительские, образовательные занятия со школьниками на платной основе. По словам министра, ведомство могло бы частично профинансировать открытие таких групп. Однако с февраля по настоящее время киносети, отметила министр, не предоставили «ни одного предложения вообще». Предоставляют «только цифры своих потерь» от отсутствия в прокате американских новинок, посетовала Любимова.

Участвовавший в заседании депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов озвучил пожелание владельцев киносетей о том, чтобы в России разрешили легально показывать в кинотеатрах «некоторые американские премьеры». По мнению Кузнецова, «не Запад должен отлучать Россию от мировых новинок», а Россия должна выбирать, «какие голливудские новинки будем смотреть, а какие не будем».

По этому принципу живет, например, китайский кинопрокат. Вы, [Минкульт], должны решать, какие фильмы показывать в российских кинотеатрах. И мы, представители общественности, — внес предложение Дмитрий Кузнецов.

Однако Елена Ямпольская не поддержала коллегу. Она сочла «непристойным», с одной стороны, «рассказывать о гнилом и безнравственном голливудском контенте», а с другой — «активно пытаться его украсть, потому что мы без него якобы не можем».

Дмитрий Кузнецов предложил обратить внимание и на качество некоторых театральных постановок. Он привёл в пример один из спектаклей «Сатирикона» — «Все оттенки голубого». По мнению Дмитрия Кузнецова, «подобные постановки неуместны не меньше, чем праздничные салюты в дни СВО». Парламентарий предложил Ольге Любимовой вместе сходить в «Сатирикон» и оценить данный спектакль.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Кузнецов

Я сегодня готов пригласить вас в семь вечера на спектакль про суровую драму о простом русском парне, сознавшемся в своей гомосексуальности. Я вас официально туда приглашаю, — предложил Дмитрий Кузнецов Ольге Любимовой.

Министр культуры в ответ обещала «уточнить информацию» о спектакле и предложила «давать оценки спектаклю и работе Константина Аркадьевича (худрука „Сатирикона“ Константина Райкина. — NEWS.ru)» только после просмотра спектакля.

Почему балерины Большого театра «остались без обуви»?

Важной частью заседания стало обсуждение материальной базы учреждений культуры. После ухода из России ряда западных компаний и введения санкций вопрос о замещении западных товаров встал как никогда остро.

Директор департамента социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли России Дмитрий Колобов напомнил, что Минпромторг проводит работу в данном направлении. Например, уже удалось возродить ранее утраченное в России «производство пианино, роялей и ряда других музыкальных инструментов».

К настоящему времени около 250 организаций в России занимаются производством отечественных музыкальных инструментов, часть из которых даже идет на экспорт, — подчеркнул Дмитрий Колобов.

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный посетовал на отсутствие отечественных аналогов оборудования для цирковых шоу, которое ранее доставлялось в Россию из Канады, США и Великобритании. Когда уже имеющееся западное оборудование придет в негодность, цирковая отрасль и некоторые театры, по его мнению, рискуют «остаться без шоу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эдгард Запашный

Любое шоу требует музыкального и светового оборудования. Но ничего российского по световому оборудованию мы не можем использовать. Начиная от ламп и заканчивая экранами. Никакое шоу не возможно ни в театре, ни в цирке — нигде без качественного светового оборудования. Никто этим вопросом (импортозамещения оборудования для шоу. — NEWS.ru) пока не занимается, — отметил артист.

Эдгард Запашный призвал призвал Ростех и Минпромторг совместными усилиями решить этот вопрос.

Заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Большого театра Владимир Урин выразил мнение, что у российской культуры пока нет возможности целиком отказаться от западных товаров, поскольку «вы не сможете организовать за один год импортозамещение». По словам Урина, в прежние годы культурные учреждения ежегодно в декабре подавали в Минпромторг список всех товаров, которые необходимо было приобрести на следующий год для деятельности конкретного учреждения, и получали их. В настоящее время ситуация изменилась.

Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции (по каждому необходимому товару приходится подавать отдельное заявление. — NEWS.ru). Мы отправляем эти заявления к вам (в Минпромторг. — NEWS.ru), и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем. Через три месяца после направления запроса мы получили отказ. Мы не можем приобрести необходимую театру обувь, балерины остались без обуви, — заявил Владимир Урин.

Гендиректор Большого театра предложил упростить данные процедуры.

Заместитель генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Светлана Пылёва поддержала Эдгарда Запашного и Владимира Урина. Она согласилась с тем, что некоторому оборудованию и программному обеспечению пока нет российской замены. По ее словам, «Мосфильм» вышел из ситуации, закупив необходимое оборудование в Китае.

Завозили через Арабские Эмираты, исхитрились, — рссказала она.

Светлана Пылёва назвала процесс самостоятельных закупок досточно сложным. По ее мнению, «будет правильнее, если инициативу закупок в тех сферах, где невозможно быстро произвести импортозамещение, возьмет на себя все-таки Минпромторг». В ответ представитель ведомства Дмитрий Колобов предложил «детализировать необходимости в каждой сфере более конкретно» и выразил готовность «вырабатывать общие механизмы решения проблем».

В финале совещания руководитель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила, что «сейчас всем трудно, но отступать не будем, будем двигаться вперед. Как говорится, глаза боятся, а руки делают».