«Многих отвернула»: продюсер предсказал реакцию фанатов на альбом Пугачевой Продюсер Рудченко: не все поклонники рады новому альбому Пугачевой

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников Примадонны может от нее отвернуться, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он предположил, что не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих событий. По мнению Рудченко, выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса.

На этом ее творчество не закончится. Она будет делать песни, другой вопрос, что большее количество фанатов, которое ее боготворило, мне кажется, им это особо не интересно, потому что своей позицией она очень многих своих слушателей от себя отвернула. Выход альбома Пугачевой на сегодняшний момент не является событием в шоу-бизнесе, — считает Рудченко.

Новый альбом Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. Музыкальный критик Евгений Бабичев полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

Рудченко полагает, что Пугачева выпустила новый альбом в первую очередь для себя, потому что как творческий человек она должна творить. По его мнению, в связи с возрастом и нынешней ситуацией Примадонна не может выступать, но творить ей никто не запрещает.