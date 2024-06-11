Мнение об СВО, родные на Украине, Акунин: где сейчас актриса Ольга Красько

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Красько

Актриса Ольга Красько обрела популярность благодаря роли Варвары Суворовой в фильме «Турецкий гамбит». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ольга Красько

Ольга Красько родилась 30 ноября 1981 года в Харькове. В раннем детстве вместе с родителями переехала в Москву, окончила Школу-студию МХАТ. Играла на сцене МХАТа и «Табакерки».

В кино актриса дебютировала в 1997 году в картине «Жандармские истории». Наибольшую популярность ей принесла картина «Турецкий гамбит», где она сыграла Варвару Суворову. За эту роль она была выдвинута на номинацию на MTV Russia Movie Awards в категории «Лучшая женская роль».

Артистка также снималась в лентах «Золотой теленок», «Склифосовский», «Московская борзая», «Территория», «Доктор Краснов» и других. На настоящий момент в фильмографии артистки 52 работы.

Что известно о личной жизни Ольги Красько

В 2006 году Ольга Красько родила дочь Олесю. Пресса писала, что отцом девочки является режиссер Дмитрий Петрунь, однако в 2019 году артистка призналась, что состояла в отношениях с режиссером Джаником Файзиевым и что именно он отец Олеси. Раскрывать их роман ранее актриса не хотела из-за того, что возлюбленный был женат. Их отношения продлились недолго.

В 2015 году Ольга Красько познакомилась с бизнесменом Вадимом Петровым, позднее вышла за него замуж. В 2016 и 2017 годах она родила от него сыновей Остапа и Олега.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Ольга Красько с детьми

Что Ольга Красько говорила о спецоперации и Украине

Артистка поддерживает проведение спецоперации. В 2022 году она выступила в госпитале для раненых военных в Чите. Красько отметила, что с удовольствием воспользовалась возможностью исполнить для военнослужащих песни и стихотворения.

Актриса поддерживает отношения с родными на Украине. В интервью MK.RU она призналась, что постоянно напоминает им о необходимости отказаться от споров.

«Нас ведь постоянно заставляют отдаляться, о чем-то спорить, а надо набраться терпения и понять — нет ничего важнее и дороже того, что мы есть друг у друга. Я постоянно говорю об этом родным, которые живут на Украине», — сказала она.

Почему Красько не берется судить критикующих Россию знаменитостей

Ольга Красько в мае 2024 года посетила IV Открытый российский фестиваль патриотического кино «Малая земля», где выразила свое отношение к писателю Борису Акунину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она призвала разделять творчество автора и его личные поступки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Красько

«Думаю, что Бог ему судья. Я вообще не берусь сейчас никого комментировать. Не потому, что боюсь иметь свое мнение или еще что-то. Знаете, сейчас такой планетарный период особый — кто знает, о чем я говорю, поймет меня. Планета меняется, перерождается. Возможно, что мы сейчас в какой-то степени достигли дна. Но дальше все пойдет к рассвету. Поэтому я воспринимаю все это как выход гноя, гнили. Это все выйдет наружу, а дальше эта рана начнет затягиваться», — заявила Красько aif.ru.

При этом артистка уточнила, что не поддерживает негативные комментарии знаменитостей.

«Не знаю, что вообще сподвигло наших людей, которые тут были обласканные, любимые, говорить плохо о России. Я в принципе не представлю, что могу выступить против какой-либо другой страны, не помыслю пожелать кому-то такие вещи, что они говорят», — добавила она.

Чем сейчас занимается Ольга Красько

Ольга Красько в 42 года продолжает творческую деятельность и участвует в проекте «Киноуроки в школах России». На настоящий момент актриса задействована в съемках фильма «Артек. Большое путешествие. 1812», премьера которого запланирована на июнь 2025 года.

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