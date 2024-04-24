«Могу легко кричать о США на Красной площади»: как живет Вероника Норина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Вероника Норина

Актриса Вероника Норина прославилась благодаря ролям в детективных сериалах. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Вероника Норина

Артистка родилась 5 августа 1989 года в Санкт-Петербурге. Она училась в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и окончила Российский государственный институт сценических искусств. В студенческие годы Норина играла в Учебном театре на Моховой улице и на Малой сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. Она была задействована в спектаклях «Три сестры» и «Кьоджинские перепалки».

В кино актриса дебютировала в сериалах «Странствия Синдбада» и «Литейный». Затем она сыграла роль лейтенанта полиции Анны Савиной в ответвлении «Улиц разбитых фонарей» — ТВ-проекте «Зимний круиз» и психолога-криминалиста Татьяну Птицу в ленте «Такая работа».

Вероника Норина также снималась в сериалах «Жизнь, по слухам, одна», «Дом с черными котами», «Зеркала любви», «Все могло быть иначе», «Контракт на счастье» и в ленте «Свои».

Что известно о личной жизни Вероники Нориной

Вероника Норина не раскрывает подробности своей личной жизни. Известно, что артистка более 10 лет замужем и воспитывает дочь Варвару. Про супруга актрисы известно только то, что его зовут Иван. Семья живет в Москве.

Что Вероника Норина говорила о российском кино

Вероника Норина считает, что в России должны снимать больше фильмов о героях. По ее словам, страна должна знать их в лицо, поэтому она выступает за создание лент о событиях прошлого. В том числе артистка поддержала выход картины «Командир», сюжет которой основан на реальных событиях и описывает захват автобуса с детьми в Орджоникидзе 1 декабря 1988 года.

«Это действительно важное кино, страна должна знать своих героев в лицо. Считаю необходимым выпускать больше таких фильмов о наших героях», — отметила она.

Чем сейчас занимается Вероника Норина

Актриса в 34 года продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли фильмы «Командир» и «Загадка Римана». Также она снялась в роли Зойки в ленте «Полевая медсестра», которая была представлена на Третьем Международном кинофестивале «День Победы» в номинации «Короткометражное кино».

На настоящий момент Норина снимается для шестого сезона сериала «Свои». Артистка активно ведет свои социальные сети. По словам актрисы, она открыта для новых предложений. Помимо актерских способностей, она профессионально поет, обладает голосом сопрано. Вероника Норина владеет английским языком — уровень Intermediate.

Актриса не обсуждает политические темы, лишь однажды, во время записи актерской видеовизитки пять лет назад, она напомнила, что в России есть свобода слова и, если она захочет, может легко высказать публично свое мнение о ком угодно, включая правительство США.

«Слушайте, у нас тоже в России свобода слова, я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Джордж Буш, Америка и вообще Белый дом — это плохие явления. Все. Не, ну а что, не так, что ли?» — сказала она.

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