«Слово пацана», Кологривый, секрет похудения: как живет актриса Софья Зайка

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Софья Зайка

Актриса Софья Зайка наиболее известна по сериалу «Фитнес» и фильмам «Холоп» и «Чебурашка». Как она живет сейчас, в каких проектах снимается, что говорила о «Слове пацана» и Никите Кологривом?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный театральный институт.

Артистка снималась в картинах «Тайны госпожи Кирсановой», «Домашний арест», «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Холоп», «Полярный», «8 способов любить», «Искренне Ваша», «Чебурашка», «Дикие предки» и других.

Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Зайки

В 2023 году Софья Зайка вышла замуж за звукорежиссера Михаила Серебрякова.

В интервью журналисту Светлане Баласанян она рассказывала, что познакомилась с будущим супругом на съемках фильма «Искренне Ваша».

«Мы познакомились во время пандемии коронавируса, в 2020 году. В тот момент у меня параллельно был проект „Фитнес“, четвертый сезон, и меня утвердили в фильм „Искренне Ваша“. Съемки могли не состыковаться по времени, поскольку лента „Искренне Ваша“ снималась в Переславле. Но я держала кулачки и молила агента, чтобы все случилось, поскольку очень хотела сняться в проекте „Искренне Ваша“. И все состоялось. И там, на съемках, мы познакомились с Мишей. И как-то все быстро так закрутилось. Это было мгновенное чувство», — вспоминала Зайка.

Артистка также отмечала, что супруг полностью понимает специфику ее профессии и позволяет ей развиваться.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Софья Зайка

«Это так круто — ведь он по сути из моей сферы. Ему не надо объяснять, что у меня переработки, экспедиции. Он все понимает, принимает и дает мне возможность расти и развиваться. Из-за наших плотных графиков мы можем долго не видеться. Наш рекорд — мы не виделись 26 дней. Но мы успеваем друг по другу соскучиться. Это клевые эмоции и чувства», — делилась она.

Детей у супругов пока нет.

Как Зайка похудела

Ради сериала «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 кг. Причем ей удалось скинуть вес всего на три месяца.

«У меня было полгода на похудение, но я скинула вес за три месяца. Я пахала в зале, делала круговые тренировки, много ходила, голодала. Перед тем, как худеть, я была у врача. Она расписала мне на пять страниц, чего нельзя есть, и страницу, чего можно. Я тогда вышла от нее и заплакала», — вспоминала она.

Однако спустя время Зайка вновь набрала вес. Артистка отмечала, что готова снова похудеть, если это будет необходимо для роли, но уже не будет делать это так резко.

Что Зайка говорила о Кологривом

Софья Зайка давно знакома с актером Никитой Кологривым — они вместе учились в театральном вузе в Новосибирске.

«Я знаю Никиту с 2012 года, мы вместе учились в театральном вузе в Новосибирске, только я доучилась там, а он спустя два года поступил в ГИТИС. Никита — безумно талантливый, открытый и искренний парень. Я не могу критиковать то, что он сейчас делает и говорит, поскольку я к нему очень хорошо отношусь, но я свое мнение на этот счет имею», — прокомментировала она в интервью Светлане Баласанян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Зайка также выразила надежду на то, что происходящие с Кологривым скандалы не окажут негативное влияние на его карьеру. При этом она согласна с ним в вопросе необходимости актерского образования.

«С одной вещью я точно солидарна с Никитой — образование нужно. Сейчас профессия актера обесценилась. Актер — это не просто органично сказать текст в кадре. Это — ремесло», — заявила артистка.

Хотела бы Зайка сняться в «Слове пацана»

Софья Зайка призналась, что хотела бы сняться в таком же хайповом проекте как сериал «Слово пацана».

Также она заявила, что ей понравилась картина.

«Клевый сериал. Я бы хотела сняться в таком проекте. Жора Крыжовников — прекрасный режиссер. В сериале прекрасная операторская работа, много крутых кадров, хороший кастинг. Я знаю, как снимался этот проект. Это очень хорошая работа», — высказалась Зайка.

Что Зайка говорила о «голой» вечеринке

Софья Зайка прокомментировала скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, состоявшуюся в декабре 2023 года.

В интервью Светлане Баласанян она заявила, что не пошла бы на такое мероприятие, если бы ее пригласили.

«Мне такое неинтересно. Я не понимаю, зачем на такие мероприятия ходить. Может, кому-то это интересно. Я никого не осуждаю, но, по моему мнению, артист — это человек, с которого молодежь должна брать пример. Он должен быть очень талантливым, воспитанным, красивым, интеллигентным. С хорошей репутацией. Любви, популярности и известности надо добиваться за счет работы и таланта», — считает Зайка.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Софья Зайка

Почему Зайка не хочет работать в Голливуде

Софья Зайка признавалась, что не мечтает о Голливуде, как многие ее коллеги.

«Я слишком пророссийская. Наверное, было бы интересно посмотреть процесс зарождения кино там, но мне гораздо больше хочется, чтобы у нас здесь было круче, чем в Голливуде. Хочу, чтобы голливудские актеры говорили: „Блин, вот охота сняться в России“», — заявила она.

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Счастье у каждого свое».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Холоп 2», «Поехавшая», «Как друзья Захара женили», «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Абонемент на расследование. Ночной гость» и «Смешная история».

В 2024 году вышли сериалы «Абонемент на расследование. Знаки судьбы» и «Абонемент на расследование. Маленькие трагедии» с ее участием.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Полупановы», «Финист. Первый богатырь», «Чебурашка 2» и «Притворись моим мужем» с Зайкой.

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