Мнение о Путине, ответ за Севастополь, театр: где сейчас Виктор Сухоруков

Фото: Кардашов Антон/Агенство «Москва»

Виктор Сухоруков

Народный артист России Виктор Сухоруков обрел популярность благодаря ролям в лентах «Брат», «Остров», «Жмурки». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, что он говорил о спецоперации и уехавших коллегах?

Чем известен Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области, окончил ГИТИС. Служил в петербургских и московских театрах, в середине 1990-х снимался в программе «Городок».

Карьеру в кино Сухоруков начал с эпизодических ролей. Главного героя впервые сыграл в 1989 году в ленте «Бакенбарды». Широкую известность артисту принесла роль наемного убийцы Виктора Багрова в фильме «Брат». Затем он снялся в проектах «Любовь зла», «Жмурки», «Бандитский Петербург — 2», «Бедный, бедный Павел», «Остров», «Новые русские» и других.

Как Сухоруков относится к СВО и Путину

Артист в сентябре 2022 года заявил, что поддерживает проведение спецоперации.

«Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная жизненная необходимость. Значит, это вопрос жизни и смерти, а не как один мой коллега заявил: амбиции, мол. Ничего себе амбиции — встать, ощетиниться и пойти!» — сказал Сухоруков «Аргументам недели».

Виктор Сухоруков также отметил, что одобряет действия российской власти и поддерживает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, только за Крымский мост с президента России Владимира Путина можно рисовать икону.

«Президентов на своем веку я видел много, даже если они назывались по-другому. Я вижу сегодняшнего, и мне не надо другого. Я убежден, что даже люди, проклинающие из-за рубежа Путина, знают, что это историческая, сильнейшая личность, уникальная личность нашего времени. Да за один Крымский мост его можно на иконе рисовать», — отметил артист.

В эфире ток-шоу «Говорите правду» он также сообщил, что считает артистов, которые высказываются против России, президента и СВО, пустотой.

Фото: Кардашов Антон/Агенство «Москва» Виктор Сухоруков

Что Сухоруков говорил о Зеленском и ВСУ

В прошлом году Сухоруков припугнул Вооруженные силы Украины фразой из фильма «Брат-2», заявив, что они ответят за Севастополь и Одессу. Его словами поделился у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также передал благодарность актера подписчикам за поздравления с днем рождения — 10 ноября 2023 года артисту исполнилось 72 года.

«Просил всем подписчикам передать спасибо за поздравления. И добавить, что оппоненты ответят не только за Севастополь, но и за Одессу! Работаем, брат!» — сообщил Коц.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, в том числе против Сухорукова. Сам артист заявил, что не знает, по какой причине мог попасть в этот список, и предположил, что украинский лидер ему завидует.

«Наверное, он (Владимир Зеленский. — NEWS.ru) завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Тут ничего больше сказать не могу», — сказал Сухоруков.

Чем сейчас занимается Виктор Сухоруков

Сухоруков в 2021 году после 10 лет службы в театре им. Моссовета уволился из-за смены руководства учреждения. При этом артист гастролирует по России с авторским концертом и проводит творческие вечера.

В 72 года актер принимает участие в ток-шоу и продолжает сниматься в кино. В 2023 году он появился в лентах «Мир! Дружба! Жвачка! — 3» и «Пять процентов». В 2024 году с ним ожидаются картины «Последний богатырь. Наследие» и «Я ничего не помню».

Виктор Сухоруков не женат и не имеет детей.

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