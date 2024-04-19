«Мне жалко Слепакова»: Михалков высказался об уехавшем комике Михалков признался, что ему жалко уехавшего из России Слепакова

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Семен Слепаков

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков на брифинге признался, что ему жалко талантливых людей, уехавших из России. К этой категории он отнес комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам кинодеятеля, музыкант был востребован в России, оставив свою страну, он подумал, что будет так же, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне жалко талантливых людей, Слепакова. Он был востребован, интересен, он происходил из страны — Россия. Все его песни острые, его фильм замечательный. Вот они уехали и думали, что будет все так же, — отметил Михалков.

Режиссер добавил, что важно не то, что человек покинул страну, а то, как он продолжает реагировать на происходящее, находясь за границей. По его словам, люди могут заниматься своим делом, не пытаясь заработать на оскорблении своего народа, армии и Родины.

В конце марта стало известно, что Слепаков принял решение избавиться от своего последнего бизнеса в России. Как сообщал источник, комик подал заявление о ликвидации своего ИП, через который получал деньги по рекламе и другим контрактам. В апреле решение о ликвидации индивидуального предприятия Слепакова уже вступило в законную силу.