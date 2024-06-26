«Мне все равно»: Шахназаров об уголовном деле против себя на Украине Режиссер Шахназаров: мне абсолютно все равно, что на меня завели дело на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Кинорежиссер и народный артист России Карен Шахназаров в беседе с NEWS.ru заявил, что его не волнует факт возбуждения против него уголовного дела на Украине. При этом кинодеятель поинтересовался, что ему могут предъявить с юридической точки зрения, так как он не совершал никаких преступлений.

Я ничего об этом не думаю. Мне абсолютно все равно, что они там возбудили. Хотя мне интересно, что они могут мне предъявить с юридической точки зрения. Уголовное дело подразумевает какое-то преступление. Если человек кого-то убил, ранил. Я ничего подобного не делал. Да, я поддерживаю свою страну, — высказался режиссер.

Шахназаров посоветовал Генпрокуратуре Украины задуматься над теми преступлениями, которые совершил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинский лидер убил сотни людей, в том числе детей, женщин и стариков.

Он и его команда — преступники, их надо судить. Вот, собственно, против этого я и борюсь всеми силами, которые у меня есть. Возможно, они ничтожны, но есть. Зеленский мало чем отличается от Гитлера, его преступления вполне сопоставимы с преступлениями тех, кто сидел на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса, — заключил Шахназаров.

О возбуждении уголовного дела против Шахназарова ранее сообщил офис генерального прокурора Украины Андрея Костина. Режиссера подозревают в оправдании «вооруженной агрессии». Досудебным расследованием дела занимается Служба безопасности Украины.