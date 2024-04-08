Мистика, Киев, слава на Украине: как живет Ольга Арнтгольц

Фото: Матыцин Валерий/ ITAR-TASS

Ольга Арнтгольц

Российская актриса Ольга Арнтгольц обрела популярность во многом благодаря съемкам в украинских фильмах. Как сейчас живет артистка, что известно о ее личной жизни, какие мистические вещи происходили в ее жизни?

Как Ольга Арнтгольц относится к Украине

Арнтгольц в отличие от сестры приобрела большую популярность, сотрудничая с украинскими кинематографистами. На Украине артистка оказалась более востребована, чем на родине.

Съемки в другой стране не пугали Арнтгольц, поэтому, когда ей поступило предложение сыграть в фильме «Офицерские жены», съемки которого проходили в Киеве, актриса согласилась. Именно в украинской столице она встретила свою судьбу — режиссера Дмитрий Петруня, знакомого зрителям по картинам «Мужчина во мне», «Операция „Валькирия“», «Раневская» и другим.

Во время съемок в «Офицерских женах» в Киеве было неспокойно и небезопасно, поэтому Петрунь всячески оберегал Ольгу. Впоследствии режиссер отказался снимать жену и ее родственников.

«Ну не могу я быть жестоким по отношению ни к Ольге, ни к ее сестре [Татьяне Арнтгольц], ни к Марку (Богатыреву, мужу Татьяны Арнтгольц. — NEWS.ru)! И не готов я жертвовать отношениями со своими родственниками из-за работы», — признавался кинематографист.

Что за мистические совпадения у сестер Арнтгольц

Близнецы Ольга и Татьяна Арнтгольц в одном из интервью рассказали, что между ними есть едва ли не мистическая связь. Удивительное совпадение произошло не только в личной жизни (обе сестры расстались с первыми мужьями), но и в рождении детей.

«Мы родились на свет с разницей в 20 минут, а сыновья — с разницей в 20 дней», — рассказывала Ольга в одном из интервью.

После рождения детей сестры делились в соцсетях фотографиями «самых дорогих браслетов», а именно бирок для новорожденных. Наследников Арнтгольц называли «самыми дорогими подарками».

«Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно — ляльки», — писала Ольга в соцсетях, радуясь, что они с сестрой обрели личное счастье.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Ольга Арнтгольц в спектакле « Стеклянный зверинец»

Что известно о личной жизни Ольги Арнтгольц

У режиссера и актрисы есть дети от предыдущих отношений. У Арнтгольц осталась дочь Анна от актера Вахтанга Беридзе, а Петрунь продолжает участвовать в воспитании взрослой дочери Олеси от Ольги Красько. У звездной пары также есть совместные дети: сыновья Аким и Лев.

Артистка отмечала, что для нее самое главное — это быть хорошей мамой и воспитывать детей. По мнению Арнтгольц, именно женщина должна брать на себя основные домашние заботы и создавать очаг, поскольку детям сложно, когда мамы нет рядом.

«Я не люблю говорить о быте, о физиологии, о внешности, одежде. Все это не так важно. У меня нет хобби. Точнее, мои интересы — это интересы моих троих детей. Дети занимаются хоккеем, теннисом, и я вникаю в тонкости их занятий. Правда, сама люблю спорт и много занималась спортом, но сейчас всю себя посвящаю семье. Для меня семья — на первом месте. Открыто говорю, что позволяю себе поработать, когда выпадает такая возможность», — рассказала «ЭГ» Арнтгольц.

Несмотря на трое родов, актрисе удается сохранять стройную фигуру. По ее словам, она не соблюдает никакую диету и всегда остается в одной форме.

«Для роли маркизы в сериале „Слуга Государев“ в Малом театре мне сшили невероятно красивое платье. Маленькое-маленькое. Шили специально для меня. Уверена, что это платье больше никому не подойдет. Даже не знаю, где оно сейчас, но помню его до сих пор. Такой размер у меня и сейчас. Но говорить о форме даже неловко», — отмечала актриса.

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