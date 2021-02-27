Мишустин поздравил с юбилеем худрука Александринского театра Валерия Фокина

https://static.news.ru/photo/6e444446-79a7-11eb-be6d-96000091f725_660.jpg Валерий Фокин Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Народный артист России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин отмечает 75-летний юбилей. Поздравительную телеграмму ему направил премьер-министр Михаил Мишустин.

Вы обладаете ярким режиссёрским талантом, неповторимым творческим почерком, способностью экспериментировать. Сегодня под Вашим руководством легендарный Александринский театр, как и столетия назад, является центром притяжения для ценителей драматического искусства, — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте правительства.

Мишустин отметил, что многие поклонники сценического искусства приезжают в Санкт-Петербург специально для того, чтобы увидеть спектакли Фокина. По мнению премьера, заслуга худрука в успехах театра очень велика.

Валерий Фокин руководит Александринским театром с 2003 года. Является обладателем многих государственных наград, включая Госпремию РСФСР им. К. С. Станиславского, а также Госпремии РФ в области литературы и искусства, премию правительства РФ в области культуры.

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