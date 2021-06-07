Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днём цитатой Бердяева

https://static.news.ru/photo/42cfc9fc-ee2e-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Глава кабмина Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днём, напомнив, что русский язык является один из самых изучаемых в мире. Также он вспомнил слова публициста и философа Николая Бердяева.

Русский — один из самых богатейших и изучаемых языков в мире. Он стал нашим национальным достоянием, внёс огромный вклад в культурное и историческое наследие человечества. Благодаря Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, Цветаевой, Бродскому изучать русский стремятся во многих странах, — сказано в поздравлении премьера, опубликованном на сайте правительства РФ.

В связи с праздничной датой он процитировал философа и публициста Николая Бердяева, по словам которого, «нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык».

Мишустин отметил важность сохранения красоты и чистоты родного языка, а также повышения качества его преподавания в школах и внедрения в обучение современных технологий, программ и методик.

Каждый год 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в России отмечается День русского языка. В преддверии 222-летия поэта в Москве назвали имена лауреатов Пушкинской премии за достижения в области литературы. Среди них оказались историк и публицист Игорь Волгин, поэт Юрий Семецкий, писательница Галина Брусницына.

Также за значительный вклад в продвижение русского языка премию присудили вице-премьеру Чеченской Республики, писателю и публицисту Джамбулату Умарову.

Между тем, согласно опросу книжного сервиса «ЛитРес», проведённому ко Дню русского языка, самым популярным стал «последний поэт деревни» Сергей Есенин (52,7%), Александр Пушкин занял второе место (48,4%), третье — Михаил Лермонтов (21,5%).