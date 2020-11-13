Мишустин назвал Джигарханяна мастером импровизации

https://static.news.ru/photo/4b1982f2-267c-11eb-8057-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Russian Look/Global Look Press

Актёр Армен Джигарханян всегда смело ломал рамки амплуа и был предельно открыт и откровенен на сцене и в кадре. Об этом в телеграмме с соболезнованиями в связи с кончиной 85-летнего артиста отметил глава правительства Михаил Мишустин.

Мастер импровизации, он всегда смело ломал рамки амплуа, был предельно откровенным на сцене и в кадре, буквально проживал роли, вкладывал в них часть своего сердца и души, делал каждую неповторимой и эталонной, — сказал глава кабмина.

Мишустин также отметил, что зрители «ходили в театр — на Джигарханяна» и считали удачей попасть на его спектакль. По словам премьер-министра, яркие комедийные и драматические роли актёра восхищали миллионы людей.

Народный артист СССР является лауреатом государственных премий Армянской ССР. Среди наград Джигарханяна — российские ордена «За заслуги перед Отечеством» III, IV (2005) и II степеней, а также армянский орден Почёта. Кроме того, Армен Борисович занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актёр.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября. Прокомментировала смерть актёра и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Как писал NEWS.ru, ранее Цымбалюк-Романовская высказалась о наследстве артиста.

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