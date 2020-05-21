Минкультуры назвало примерную дату окончания карантина в театрах

https://static.news.ru/photo/55c02cde-9b7a-11ea-948d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские театры начнут постепенно возвращаться к обычному формату работы в августе-сентябре 2020 года после режима самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказала глава Минкультуры Ольга Любимова.

Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, и другая заполняемость будет в театре, и к этому времени мы сможем быть чуть ближе друг к другу во всех смыслах, — цитирует чиновницу ТАСС.

По её словам, по каждому культурному учреждению создана отдельная программа снятия ограничений. Например Большой театр на июнь-июль ушёл в отпуск. В августе начнётся постепенное возвращение к привычной жизни. У театра Вахтангова на июнь запланированы дополнительные репетиции, если позволит обстановка с COVID-19 в Москве.

С середины марта 2020 года в РФ запретили проводить массовые мероприятия из-за вспышки коронавирусной инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Краснодарского края с 23 мая снимают ряд ранее введённых из-за ситуации с распространением коронавируса ограничений. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.