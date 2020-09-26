Минкультуры проверит деятельность МХТ имени Чехова

https://static.news.ru/photo/4aef8d26-ffdf-11ea-8de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство культуры России объявило, что намерено провести комплексную проверку деятельности Московского художественного театра имени Чехова.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства, проверка затронет деятельность театра за период с 1 октября 2018 года по 30 июня 2020 года. Сроки её проведения — с 28 сентября по 30 октября.

О причинах комплексной проверки Минкультуры не сообщает.

Накануне Московский художественный театр им. А. П. Чехова (МХТ) обнародовал планы на два года вперёд. Площадка открыла 123-й сезон. Первым спектаклем нового, осеннего сезона, стало представление «Ювенильное море» по повести писателя Андрея Платонова, писал NEWS.ru.

В 2021 году МХТ планирует показать спектакль «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой, постановку «Омон Ра» по Виктору Пелевину, «Вальпургиеву ночь» режиссёра Уланбека Баялиева. В мае состоится премьера спектакля «Окопы Сталинграда», которую пришлось отменить в 2020 году из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России пересмотрит уже устаревшие подходы к формированию государственного задания для театров. Как рассказала статс-секретарь, замглавы ведомства РФ Алла Манилова, ведомство будет финансировать до 60% обязательных расходов театров для того, чтобы сохранить их экономическую устойчивость.