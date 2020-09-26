Минкультуры проверит деятельность МХТ имени Чехова

Министерство культуры России объявило, что намерено провести комплексную проверку деятельности Московского художественного театра имени Чехова.
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О причинах комплексной проверки Минкультуры не сообщает.
Накануне Московский художественный театр им. А. П. Чехова (МХТ) обнародовал планы на два года вперёд. Площадка открыла 123-й сезон. Первым спектаклем нового, осеннего сезона, стало представление «Ювенильное море» по повести писателя Андрея Платонова, писал NEWS.ru.
В 2021 году МХТ планирует показать спектакль «Звезда вашего периода» Ренаты Литвиновой, постановку «Омон Ра» по Виктору Пелевину, «Вальпургиеву ночь» режиссёра Уланбека Баялиева. В мае состоится премьера спектакля «Окопы Сталинграда», которую пришлось отменить в 2020 году из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры России пересмотрит уже устаревшие подходы к формированию государственного задания для театров. Как рассказала статс-секретарь, замглавы ведомства РФ Алла Манилова, ведомство будет финансировать до 60% обязательных расходов театров для того, чтобы сохранить их экономическую устойчивость.
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