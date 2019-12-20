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Министр культуры России Владимир Мединский поддержал инициативу создать подземный музей архитектуры в Москве.

Столичные диггеры Даниил Давыдов и Ольга Сторчак предложили открыть экспозицию в старинном коллекторе реки Неглинки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Очень хорошая идея, я обязательно напишу письмо и лично позвоню. Может быть, руководству Москвы эта инициатива понравится, тем более что есть инициативная группа, готовая это все организовать, есть дизайн-проект музея, — сказал Мединский.

По словам Давыдова, этот первоначальный участок коллектора Неглинки под Цветным бульваром сохранился, его общая протяженность составляет 604 м. Диггеры предложили назвать экспозицию «Подземная Неглинка».

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал онлайн-трансляцию очереди в музей. Стрим запустили на сайте, чтобы посетили могли легче определиться, идти им на экспозицию или нет, писал NEWS.ru.