Минкультуры хочет оцифровать до 80 млн экспонатов российских музеев

https://static.news.ru/photo/719421aa-f50b-11ea-b3b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры намерено оцифровать до 80 млн музейных экспонатов со всей России, сообщил замминистра культуры Максим Ксензов.

По его словам, государству необходимо создать условия для доступа к культурным ценностям.

У нас есть очень неплохие цифровые ресурсы в культуре, например портал «Культура.рф», есть «Госкаталог.рф», где мы планируем в ближайшее время примерно 60–80 млн экспонатов оцифровать по всей стране, в каждом музее. Это важно, — подчеркнул он во время выступления на Российской креативной неделе.

Ксензов пояснил, что благодаря таким сервисам люди смогут определиться, куда можно поехать, и составить туристический календарь. Также, отметил он, для этого нужна правовая система, которая позволила бы пользоваться этими нововведениями, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля в Москве пройдёт выставка «Есенин. Живите так, как вас ведёт звезда...», приуроченная к 125-летию русского поэта Сергея Есенина.