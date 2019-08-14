https://static.news.ru/photo/dace53ba-be8f-11e9-8754-fa163e074e61_660.jpg Евгения Васильева Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны, осуждённая по делу о хищениях в «Оборонсервисе», Евгения Васильева открыла «тайную» выставку при поддержке Минкульта. На этом фоне пользователи соцсетей напоминают о её уголовном прошлом и «19 кг ювелирки».

Подруга бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, также фигурировавшего в коррупционном деле «Оборонсервиса», открыла персональную выставку в московском Музее Востока, пишет « Московский комсомолец ».

До открытия Евгению Васильеву якобы прятали и делали из неё загадку, а 8 августа косвенно подтвердили, что автор работ скандальная бизнес-леди и бывшая чиновница, которая выставляется под псевдонимом Eva.

Самой Васильевой на открытии выставки не было. Партнёрами мероприятия выступили нефтяные компании и автомобильные концерны, а на сайте Музея Востока говорится, что экспозиция проводится при поддержке Минкульта России.

Государственный музей Востока и фонд «Русские меценаты» представляют выставку «ОКО». Зрители увидят произведения художника, выступающего под псевдонимом EVA. Работы EVA хорошо известны ценителям современного искусства на Западе и в США. Однако до последнего времени у широкого круга зрителей в России не было возможности познакомиться с творчеством художника, — говорится в сообщении.

Открытие экспозиции пользователи соцсетей прокомментировали с иронией, сообщает « Царьград ».

Подружка экс-министра Сердюкова Евгения Васильева снова в игре. 19 кг ювелирки, 57 тысяч драгоценных камней, 450 млн рублей — помните вот это всё? И где, вы думаете, она теперь? А она теперь открывает персональную выставку. Организатор: Министерство культуры РФ, — пользователь Twitter RedScare .

Юзер под ником igorfedorovsky удивился тому, «как вообще „узналось“ и просочилось о нажитом „непосильным трудом“».

Как писал News.ru, в мае экс-министр обороны и руководитель авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной компании (ОАК).

В феврале Сердюков был переизбран председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме, где проживает Евгения Васильева.