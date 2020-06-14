Власти создадут реестр частных театров

Министерство культуры РФ и Союз театральных деятелей (СТД) создадут реестр частных театров. Об этом сообщила замминистра культуры Алла Манилова.
Минкульт обратился к субъектам РФ с просьбой провести мониторинг подобных организаций и составить их перечень с указанием формы юрлица, положения театров в культурной среде и количество проведённых и отменённых мероприятий.
Для нас важно понять, какие частные театры действительно являются театрами, а не разного рода любительскими театральными кружками, студиями аниматоров при многочисленных торговых центрах, — передаёт слова Маниловой пресс-служба министерства.
Как ранее писал NEWS.ru, Минкультуры РФ заявило, что возобновление приёма посетителей в учреждениях культуры будет зависеть от решения региональных властей. В скором времени сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций выйдут на работу, чтобы начать подготовку к приёму публики.
Добавьте наши новости в избранные источники