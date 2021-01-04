Министр культуры РФ опровергла информацию о поддержке ЛГБТ-фестиваля

https://static.news.ru/photo/b7dc27dc-4ea9-11eb-bc94-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Министерство культуры Российской Федерации/facebook.com

Сообщения о том, что в Санкт-Петербурге состоится фестиваль представителей нетрадиционной сексуальной ориентации при поддержке Минкультуры не соответствуют действительности. Глава ведомства Ольга Любимова назвала эти слухи клеветой. Об этом сообщили в пресс-службе.

Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа, — заявила Любимова, слова которой приводит «Интерфакс».

Как пояснили в министерстве культуры, ведомство ведёт перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей на календарный год. 24 декабря был опубликован список из 163 наименований международных кинофестивалей, которые будут проведены в России в 2021 году. Однако внесение в этот список не означает, что Минкультуры окажет финансовую или информационную поддержку мероприятию.

Поводом для заявления Любимовой стали публикации в СМИ, где говорилось, что Любимова поручила провести ЛГБТ-фестиваль «Бок о Бок» в Санкт-Петербурге и взяла его организацию под личный контроль.

Ранее заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила создать отдельный государственный орган для обеспечения демографической безопасности России — министерство демографической и семейной политики, сообщал NEWS.ru.