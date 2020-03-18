https://static.news.ru/photo/5309981c-68db-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы. Об этом пишет RNS.

В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках. Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн, — привели слова министра в ТАСС.

Ольга Любимова отметила, что формат лекций, виртуальных экскурсий, а также записи концертов и спектаклей пользуются популярностью. Она добавила, что стоит расширить программы с учётом постоянных пользователей Интернета — школьников и студентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство культуры РФ закрыло свои учреждения от посетителей из-за угрозы распространения коронавируса.