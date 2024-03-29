«Милохин уже не тот»: звезду «Слова пацана» высмеяли за новый имидж Актера Кемстача из «Слова пацана» раскритиковали за новый цвет волос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леон Кемстач

Российского актера Леона Кемстача, получившего известность благодаря главной роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», раскритиковали за резкую смену имиджа. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фотографии, на которых предстал с окрашенными в светлый цвет волосами. Подписчики сравнили 15-летнего артиста с девочкой, а кто-то перепутал его с блогером Даней Милохиным.

Я думала, это Милохин. Очень похож; Зачем краситься? Пацаны, как девочки себя ведете; Милохин уже не тот, — высказались пользователи Сети.

Поклонники «Слова пацана» ранее начали массово отписываться от актеров сериала. Число подписчиков Кемстача сократилось с 1 млн до 760 тысяч. С аналогичной ситуацией столкнулся Рузиль Минекаев, который сыграл Марата. После выхода сериала на актера было подписано около миллиона человек, но позднее это число уменьшилось на 200 тысяч.

Ранее Кемстач признался, что однажды хотел бы сыграть роль Тома Сойера, поскольку очень любит книги писателя Марка Твена. Он заявил, что в какой-то степени ассоциирует себя именно с этим персонажем. Артист также рассказал о своих увлечениях, добавив, что раньше занимался вольной борьбой. При этом, по словам актера, он не приемлет драк и предпочитает решать конфликты дипломатическим путем.