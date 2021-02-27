«Миллион никто не получает»: Стоянов раскритиковал Волкову за гонорары

https://static.news.ru/photo/fc9598ae-795b-11eb-b0c3-96000091f725_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Стоянов раскритиковал актрису из «Ворониных» Екатерину Волкову за слова о гонорарах артистов. По его словам, Волкова сильно преувеличила те суммы, которые получают знаменитости.

Актриса привела категории коллег от начинающих до мегазвёзд и рассказала, что от этого зависит гонорар. Первым платят от 15 до 35 тысяч рублей за съёмочный день, последним — до 250 тысяч рублей. Но всё равно это не сравнится с гонорарами популярных певиц, которые получают до миллиона рублей за один концерт, считает Волкова.

Стоянов возразил на это, заявив, что такие деньги в трен не получает никто. И у него на этот счет есть собственная классификация артистов, пишет iReactor. Но миллиона точно не получает никто.

Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актёры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные. Вот и все категории, — резюмировал создатель «Городка».

Ко всему этому Стоянов заметил, что считает некрасивым публичное обсуждение и обнародование чужих доходов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Екатерина Волкова рассказала, сколько зарабатывают артисты в России. По её словам, они могут получать доходы, играя в театре, снимаясь в кино, а также за счёт рекламы.