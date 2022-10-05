Михалков потребовал взыскать долг с режиссера Досталя и его жены Никита Михалков хочет взыскать более 24 млн рублей с режиссера Досталя и его жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Народный артист России, режиссер Никита Михалков подал иски о взыскании долгов более чем на 24 млн рублей с режиссера и продюсера Владимира Досталя и его супруги Мариам, сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда столицы Ксения Розина. По ее словам, договор займа стороны заключили в июне 2019 года, возврат денежных средств должен был состояться в декабре того же года, передает ТАСС.

В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 млн 380 тыс. 575 рублей, — сказала Розина.

Кроме того, Михалков предъявил иск к Мариам Досталь о взыскании задолженности по договору займа в размере 8 629 267 рублей.

МВД ранее объявило в розыск режиссера Виталия Манского по делу о клевете из-за слов о воровстве денег на Московском международном кинофестивале. Заявление на Манского написал президент кинофестиваля Никита Михалков после того, как Манский в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак» заявил, что на ММКФ «воруется» не менее 85% бюджета. О том, что он стал фигурантом уголовного дела, сообщила сама Ксения Собчак. Режиссеру грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.