Михалков рассмешил Путина анекдотом на приёме в Кремле

Фото: Dmitry Golubovich /Global Look Press

Российский режиссер Никита Михалков побывал на приёме в Кремле в честь Дня России. Он получил звание Героя Труда и после награждения пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал главе государства и другим награжденным лицам исторический анекдот про Льва Толстого. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

К Толстому пришел руководитель общества трезвенников. Лев Николаевич спрашивает: «Чем занимаетесь?». Тот говорит: «Собираемся обществом трезвенников». «Сколько вас человек?» — «Человек 35» — «И что вы делаете?» — «Сидим, не пьём» — «А зачем собираться, если вы не пьёте?», — пошутил Михалков, вызвав смех у Путина и гостей вечера.

Во время награждения режиссер в своей речи рассказал, что чувствует связь со своим предком, работавшим в Кремле. Он высказался и о спецоперации на Украине по защите республик Донбасса.

Михалков ранее жёстко раскритиковал ведущих Ивана Урганта и Максима Галкина за показной патриотизм. Режиссер заявил, что патриоты они только на словах, поступки их говорят об обратном.