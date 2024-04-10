Михалков готов представить спектакль «12» в ДНР при одном условии Михалков заявил, что привезет спектакль «12» в ДНР при обеспечении безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил о готовности представить спектакль «12» в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Во время пресс-конференции в Красноярске он подчеркнул, что главное условие — это обеспечение безопасности при показе постановки.

Единственное, что сдерживает, — это не абсолютная уверенность в безопасности спектакля, а так, конечно, с удовольствием, обязательно привезем, — сказал Михалков.

Он добавил, что мартовские гастроли со спектаклем в Крыму прошли с «экстраординарными мерами безопасности». Режиссер считает, что для Вооруженных сил Украины ударить по театру, где идет показ «12» с его участием, является «лакомым куском».

Ранее Михалков признался, что не считает работы советского режиссера Эльдара Рязанова частью кинематографа. По его словам, когда он стал председателем Союза кинематографистов России, а Рязанов покинул организацию, их пути разошлись. При этом Михалков считал коллегу умным режиссером с хорошей драматургией в лентах. Среди картин Рязанова он выделил трагикомедию «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, в свою очередь, заявила, что Рязанов оставил после себя шедевры советского кино, которые миллионы россиян смотрят по сей день. Актриса призналась, что разбирается в вопросах кинематографа хуже, чем Михалков. Но при этом она подчеркнула, что может оценить фильмы с эмоциональной точки зрения как зритель.