Между Волчек и Лановым: Ширвиндта похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта

Днем 14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта. Урну с прахом артиста захоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.

Траурная процессия завершилась, могилу усыпали любимыми белыми розами народного артиста РСФСР. Церемония по пожеланию семьи Ширвиндта была закрытой, с актером попрощались в кругу родных и коллег. Несмотря на это, некоторые поклонники пришли на Новодевичье кладбище с цветами. Отмечается, что на вдове Наталье Николаевне не было лица, ее поддерживали под руки друзья семьи.

На церемонию пришли экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие известные артисты.

Фото с церемонии — в галерее NEWS.ru.

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