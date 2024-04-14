Днем 14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта. Урну с прахом артиста захоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.
Траурная процессия завершилась, могилу усыпали любимыми белыми розами народного артиста РСФСР. Церемония по пожеланию семьи Ширвиндта была закрытой, с актером попрощались в кругу родных и коллег. Несмотря на это, некоторые поклонники пришли на Новодевичье кладбище с цветами. Отмечается, что на вдове Наталье Николаевне не было лица, ее поддерживали под руки друзья семьи.
На церемонию пришли экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие известные артисты.
Фото с церемонии — в галерее NEWS.ru.
Фото: Виктория Катева/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
14 апреля в Москве прошли похороны актера и бывшего художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта