«Меня считают сумасшедшей бабушкой»: куда пропала актриса Лика Нифонтова

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Лика Нифонтова

Народная артистка России Лика Нифонтова в последний раз снималась в кино в 2022 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Нифонтова

Ника Лифонтова (Симкович) родилась 5 марта 1963 года в Казани. Ее отец — заслуженный артист РСФСР Алексей Симкович.

Лифонтова училась в Щукинском училище. В кино она дебютировала в 1983 году в картине «К своим!..». Также актриса снималась в проектах «Летние люди», «Ликвидация», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Живые мемории», «Нереалити» и других.

Всего в ее фильмографии 17 работ.

Что известно о личной жизни Нифонтовой

Первый раз Лика Нифонтова вышла замуж, когда училась в театральном вузе. Ее избранником стал актер Юрий Лифонтов. Несмотря на развод, она оставила себе его фамилию.

В 1986 году Нифонтова в театре «Сатирикон» познакомилась с режиссером Сергем Урсуляком. В то время мужчина был женат на Галине Надирли, у них росла дочь. Лифонтова тоже еще была в отношениях, но из-за вспыхнувших чувств оба они развелись и стали жить вместе. В браке родилась дочь Дарья.

Нифонтова признавалась, что ей сложно работать с мужем.

«Работа с Урсуляком для меня — двойная ответственность. А это значит, что и я нахожусь в напряжении, и он. Сережа очень долго, тщательно с актерами работает. Но, по его мнению, я, как жена, должна все делать быстро, быстрее, еще быстрее — и не отнимать у него на площадке не то что лишнего, а никакого внимания. Кстати, дома прошедший съемочный день мы не обсуждаем. Прошло и прошло, поехали дальше», — рассказывала она.

Артистка также отмечала, что в семье ее называли «сумасшедшей бабушкой».

«В семье меня все считают сумасшедшей бабушкой, а, на мой взгляд, я все делаю абсолютно органично и гармонично. Я, бесспорно, счастливый человек, потому что у меня много родных людей. Я счастлива, что занимаюсь делом, которое мне приносит радость, и живу с человеком, которого люблю, и вроде бы это взаимно. Мы с мужем совершенно разные. У него очень редко бывают секунды счастья и всегда стакан наполовину пуст, а у меня наполовину полон. Но я не знаю, как жить с человеком, который был бы на меня похож», — объясняла Нифонтова.

Чем сейчас занимается Нифонтова

Лика Нифонтова продолжает творческую деятельность. Она задействована в театре «Сатирикон» в спектаклях «Чайка» и «Лондон шоу».

В кино артистка последний раз снималась в 2022 году — тогда вышли картины «Раневская» и «Я иду искать» с ее участием.

«У меня никогда не было одержимости в профессии, „хочу все сыграть“, везде успеть — это не про меня. Мне важнее быть в гармоничном состоянии, именно тогда я могу сделать много. Я всегда делаю выбор в пользу театра, к удивлению многих. Не говорю о ситуации, когда нужно кормить детей. Когда на комедийном спектакле я слышу смех зала, а на серьезном — звенящую тишину, а потом сморкание и всхлипы — это дорогого стоит и приносит мне то самое творческое удовлетворение», — делилась Нифонтова.

Читайте также:

«Украинцы нам никакие не братья»: где сейчас актриса Елена Ксенофонтова

«Теперь живу воспоминаниями»: чем сейчас занимается актриса Галина Польских

Козловский, слухи о разводе, съемки: как живет актриса Мария Андреева