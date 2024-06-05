«Меня предали коллеги»: куда пропала звезда «Ворониных» Мария Ильюхина

Фото: Социальные сети

Мария Ильюхина

Актриса Мария Ильюхина прославилась ролью Маши Ворониной в сериале «Воронины». Что известно о карьере и личной жизни артистки, почему ее не взяли в продолжение ленты?

Чем известна Мария Ильюхина

Мария Ильюхина родилась 19 ноября 2003 года в Москве. Она дебютировала в кино в пятилетнем возрасте в фильме «Девичник», где сыграла роль Фроси. В 2009 году она была утверждена на роль дочери Кости и Веры Ворониных в сериале «Воронины».

Затем Ильюхина снималась в лентах «Бомбила», «Мамочки», «Деффчонки», «Два мгновения любви». С 2012 по 2015 год была главным детским редактором журнала «Первоклассные родители». Также артистка выступала в роли ведущей музыкальных фестивалей.

В 2021 году Мария Ильюхина поступила в РАНХиГС на факультет продюсирования и культурной политики.

Что известно о личной жизни Марии Ильюхиной

По данным СМИ, Мария Ильюхина в 2019 году состояла в отношениях с участником шоу «Голос. Дети» Марком Потаповым. Однако пара быстро рассталась.

Осенью 2022 года, накануне своего 19-летия, Мария Ильюхина сообщила, что находится на шестом месяце беременности. Отцом ребенка оказался футболист Алексей Шаров, с которым артистка знакома со школы. Пара узаконила свои отношения в конце ноября 2022 года, в марте следующего года у них родилась дочь.

После обряда крещения наследницы актриса рассказала, что назвала дочь Марией.

Что известно о скандале Ильюхиной с авторами «Ворониных»

Мария Ильюхина в мае 2024 года рассказала, что создатели сериала «Воронины» не пригласили ее на съемки нового сезона. Она назвала это предательством со стороны коллег, заметив, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой. Актриса добавила, что в шоу-бизнесе «не всегда все зарабатывается талантом».

«Я всегда была только рада вернуться обратно в сериал... Знаю, что огромное количество людей ждали моего возвращения. Мои дорогие, я была бы только рада, но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не все зарабатывается талантом», — пояснила актриса.

Фото: Социальные сети Мария Ильюхина

Затем артистка признала, что на пробы ее все-таки звали, однако просили подготовить одну сцену, а на деле потребовали сыграть другую. В личном блоге Ильюхина опубликовала ролик. В нем она отыграла реплики, которые были прописаны в сценарии.

«Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали, что больше страсти, больше секса. Я ответила: „Ну ладно. Как хотите“», — комментировала Ильюхина.

Актриса признала, что сложившаяся ситуация ее глубоко оскорбила, но она сама не намерена хейтить кого-либо из команды сериала. Девушка подчеркнула, что больше не будет высказываться на эту тему в публичном пространстве.

Чем сейчас занимается Мария Ильюхина

Весной 2024 года Ильюхина сообщила о решении возобновить актерскую карьеру. Она отметила год со дня рождения дочери и захотела вернуться к работе. На настоящий момент актриса активно посещает светские мероприятия. Так, на премьере фильма «Манюня: Приключения в Москве» она рассказала о конфликте с блогером и телеведущей Аленой Водонаевой.

Актриса сообщила, что ей были неприятны слова Водонаевой, которая выступила с критикой в ее адрес на фоне скандала с сериалом «Воронины». Телеведущая осудила ее за «непрофессионализм и глупость».

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно. И мне просто становится все равно, что пишут. Я, собственно, высказала свою позицию, никого не оскорбляя, что со мной поступили некрасиво, поэтому я вообще не считаю, что как-то это повлияет на мою дальнейшую карьеру», — заявила Ильюхина.

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