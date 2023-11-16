«Меня одурачили»: Деревянко об обвинениях в мошенничестве Актер Деревянко подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Павел Деревянко подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу после того, как его обвинили в мошенничестве, пишет «Газета.Ru». В разговоре с изданием артист признался, что это «его одурачили». Деревянко также назвал своих партнеров мошенниками, а себя — потерпевшей стороной.

Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили, — высказался актер.

Его адвокат Александр Аронов в беседе с изданием также отметил, что Деревянко никого не обманывал. Юрист подтвердил, что было возбуждено уголовное дело после заявления актера. Он уточнил, что следствие еще не окончено, но в отношении самого артиста дело не возбуждено, так как поданные гражданские иски «основаны на противоправном поведении истцов».

Ранее стало известно, что 38-летний предприниматель из Москвы обвинил Деревянко в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мужчина с сентября 2022 года инвестировал в криптокомпанию артиста «Бии Соул», потерял деньги, после чего обратился в полицию.

Позже режиссер Мариус Вайсберг рассказал, что вложил $100 тысяч в криптовалютный бизнес Григория Мулузяна, которого СМИ называют бизнес-партнером актера Павла Деревянко. По данным канала, Вайсберга привлек к инвестированию сам актер, который работал с ним в фильмах «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона».