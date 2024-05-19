Меньшова возвращается на ТВ: какую передачу запустит, почему уходила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Меньшова

18 мая стало известно, что 54-летняя актриса и телеведущая Юлия Меньшова возвращается на телевидение после долгого перерыва. Какая передача с ее участием будет выходить, где смотреть, почему артистка уходила с ТВ?

Когда и где смотреть Меньшову на ТВ

Как стало известно KP.RU, Меньшова вернется на отечественное телевидение в июне 2024 года. По информации журналистов, на телеканале «Домашний» будут выходить записи интервью, которые брала телеведущая ранее в рамках своего YouTube-шоу «Сама Меньшова».

«На телеканале „Домашний“ готовят к эфиру записи интервью телеведущей и актрисы с ее героями (с фигуристкой Оксаной Домниной, женой Романа Костомарова) и множество новых, которых пока не было в Сети. <...> В эфир проект поставят с субботы, 8 июня, поздним вечером — в 23 часа», — говорится в материале KP.RU.

Название нового телешоу останется таким же, как и у канала артистки на YouTube «Сама Меньшова». Гостями выпусков становились не только звезды, но и эксперты в различных областях — эндокринологи, психологи, косметологи и другие врачи.

Почему Меньшова уходила с телевидения

В последний раз Меньшова появлялась на ТВ почти пять лет назад. На протяжении полутора лет она вела передачу «Сегодня вечером» на Первом канале после ухода Андрея Малахова. Свое решение покинуть шоу телеведущая объяснила тем, что ее не устраивала команда программы и ее методы работы.

«Есть редакция, которая много лет делала этот проект. Она надежная, она добивалась рейтингов своими способами. Эти способы мне категорически не подходили. Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что мой соведущий разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас были плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя», — объясняла Меньшова.

Решение о закрытии авторской передачи «Наедине со всеми», которая также выходила на Первом канале, Меньшова приняла еще раньше. Телеведущая опасалась, что проект превратится в рутину и потеряет качество.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Юлия Меньшова

«Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество. Телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память», — отмечала артистка.

Чем занималась Меньшова после ухода с ТВ

После смерти отца народного артиста РСФСР Владимира Меньшова телеведущая вместе с матерью Верой Алентовой взяла ведение его курса во ВГИК. Меньшова — доцент кафедры актерского мастерства.

Актриса также играет в антрепризных спектаклях. Летом она выйдет на театральную сцену с постановками «Бестолочь» и «Именины Валентины». Кроме того, у Меньшовой популярный канал на YouTube, на «Саму Меньшову» подписаны 2,39 млн подписчиков.

Меньшова вышла замуж в 27 лет. Ее избранником стал актер Московского театра юного зрителя Игорь Гордин. В браке родились двое детей — сын Андрей (1998) и дочь Таисия (2003).

В 2009 году пара развелась, однако спустя четыре года сошлись. На протяжении всех лет разлуки Гордин продолжал ответственно исполнять обязанности отца и регулярно виделся с детьми. В итоге дочь попросила родителя, чтобы он больше не уходил, и Меньшова с супругом осознали, что должны вновь начать жить вместе.

«Это был невероятный момент понимания себя, отделения зерен от плевел. Понимания происхождения собственных претензий — имеют ли они реальное отношение к другому человеку или являются моей проблемой? Вдруг выяснилось, что процентов 80 претензий — мои проблемы. И не имеют к Игорю отношения», — рассуждала уже после воссоединения с мужем Меньшова в разговоре с актрисой Агатой Муцениеце.

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