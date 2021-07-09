Меньшов перед смертью добился открытия курилок в российских тюрьмах

Друг и коллега Владимира Меньшова, член комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний РФ Алексей Лобарев в беседе с NEWS.ru рассказал, что кинорежиссёр перед смертью добился открытия мест для курения в российских тюрьмах. Меньшов более десяти лет возглавлял Общественный совет при ФСИН.

В этой уголовно-исполнительной системе находятся осуждённые, подозреваемые, обвиняемые. И он, культурный представитель нашей страны, вдруг возглавил это пенитенциарное общественное объединение. Когда я вошёл в состав совета, я думал, что Меньшов «свадебный генерал», а он оказался рабочей лошадкой. Он очень глубоко вникал, — отметил Лобарев.

Вместе Лобарев и Меньшов посетили более десяти российских тюрем. Приятель режиссёра рассказал, что одним из вопросов, которые уладил Меньшов, было открытие курилок.

Одна осуждённая пожаловалась ему, что в местах для длительных свиданий не организовано место для курения. И Владимир Валентинович сделал замечание, сказал: «Чтобы через два дня мне доложили». Понимаете, эти мужики, которые приезжают навестить своих жён на трое суток, они не могут выйти. Ему курить хочется, а его не выпускают, потому что нет места для курения, — рассказал Лобарев.

Он подчеркнул, что к замечанию Меньшова прислушались и теперь в российских тюрьмах есть места для курения. Лобарев добавил: после этого осуждённые писали режиссёру письма со словами благодарности.

Ранее сообщалось, что стал известен сюжет последнего неснятого фильма Владимира Меньшова. Кинорежиссёр выступил соавтором его сценария.