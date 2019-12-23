https://static.news.ru/photo/ad169246-2642-11ea-b424-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Члены британской королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл представили свою открытку на Рождество.

Поздравление опубликовали в Twitter благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust, которой управляют герцоги Сассекские.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 декабря 2019 г.

Просто делимся милейшей Рождественской открыткой он наших президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассекских. Всем счастливого Рождества! — говорится в сообщении.

К посту Маркл и её муж прикрепили гифку, на которой они позируют с сыном на фоне ёлки, на которой сверкают украшения и гирлянда.

Как писал NEWS.ru принц Гарри на некоторое время стал Санта-Клаусом. В волшебника он перевоплотился, чтобы поздравить с Рождеством детей — сирот военнослужащих, которые погибли, защищая честь британской армии.