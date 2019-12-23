Просто делимся милейшей Рождественской открыткой он наших президента и вице-президента, герцога и герцогини Сассекских. Всем счастливого Рождества! — говорится в сообщении.
К посту Маркл и её муж прикрепили гифку, на которой они позируют с сыном на фоне ёлки, на которой сверкают украшения и гирлянда.
Как писал NEWS.ru принц Гарри на некоторое время стал Санта-Клаусом. В волшебника он перевоплотился, чтобы поздравить с Рождеством детей — сирот военнослужащих, которые погибли, защищая честь британской армии.