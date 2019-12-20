https://static.news.ru/photo/ae327196-23d0-11ea-89e7-fa163e074e61_660.jpg Надежда Грачева Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил балерину Надежду Грачёву с юбилеем. Артистке 21 декабря исполнилось 60 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Медведев отметил уникальный талант и мастерство Грачёвой, которому она учились у выдающихся педагогов Софьи Головкиной, Галины Улановой и Марины Кондратьевой.

Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией, — говориться в телеграмме.

Он также отметил, что сейчас балерина передаёт свои знания новому поколению и является для него примером.

Надежда Грачёва в 2011 году закончила сценическую карьеру и стала балетмейстером-репетитором Большого театра.

Ранее балерина Анастасия Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, с минимумом макияжа и с элегантной причёской. Некоторые и вовсе не узнали балерину, спрашивая её о личности на фото, сообщал NEWS.ru.